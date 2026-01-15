El tiempo en Alicante: sol, heladas débiles y un ojo puesto en el fin de semana

La provincia de Alicante afronta este jueves 15 de enero de 2026 con un patrón claramente tranquilo: cielo poco nuboso o despejado durante la mayor parte del día, y solo un aumento de nubes al final de la jornada en el norte. A primera hora, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no descarta brumas y bancos de niebla en valles del interior, un detalle típico de madrugadas frías y calmadas.

En lo térmico, el día se mueve en un rango cómodo al sol, pero con contraste marcado: las máximas rondan los 16-18 ºC, mientras que en zonas interiores las mínimas bajan con facilidad (y puede haber heladas débiles). El viento será flojo, con el giro habitual: ponente al inicio, sur hacia mediodía y de nuevo oeste al final.

Eso sí, esta calma tiene fecha de caducidad. El Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante ha advertido de un cambio de tiempo de cara al fin de semana, con la posible llegada de aire frío que podría romper la estabilidad actual.

Irrupción de aire frío sobre la Península Ibérica según el modelo ECMWF, con una configuración claramente invernal prevista para el domingo. / WXCHARTS

El tiempo en Alicante

Alicante capital vivirá una jornada muy estable y con dominio del sol, aunque a primeras horas no se descarta un ambiente algo húmedo en zonas cercanas al litoral. Durante el día el cielo se mantendrá prácticamente despejado y el viento soplará flojo, con ratos incluso de calma. Las temperaturas se moverán entre 7 ºC de mínima y 17 ºC de máxima, con sensación fresca al amanecer y mediodía agradable.

El tiempo en Elche

Elche arrancará el jueves con fresco matinal y un ambiente relativamente calmado, ideal para una mañana sin sobresaltos meteorológicos. Con el avance de las horas, el cielo permanecerá despejado y el viento, flojo, apenas alterará la sensación térmica salvo en momentos puntuales. El termómetro oscilará entre 7 ºC de mínima y 17 ºC de máxima, con contraste típico entre primera hora y mediodía.

El tiempo en Benidorm

Benidorm tendrá un día muy tranquilo en la costa, con predominio de cielos despejados y un ambiente agradable al sol. La brisa será suave, más perceptible en los paseos marítimos, pero sin rachas destacables. Las temperaturas se quedarán entre 10 ºC de mínima y 16 ºC de máxima, con una tarde templada y una noche más suave que en el interior.

El tiempo en Elda

Elda notará más el invierno a primera hora, con una madrugada fría y opción de heladas débiles en zonas resguardadas del interior. Aun así, el día se mantendrá estable y con cielo poco nuboso, dejando un ambiente amable al sol del mediodía. Las temperaturas irán de 4 ºC de mínima a 17 ºC de máxima, con sensación de frío marcada al amanecer.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja seguirá la tónica estable de la provincia, con cielos despejados y un ambiente tranquilo durante casi todo el día. La brisa puede notarse algo más a medida que avancen las horas, pero en general será un viento flojo, sin incidencias. Las temperaturas oscilarán entre 8 ºC de mínima y 17 ºC de máxima, con sensación algo más húmeda cerca del mar a primera hora.

El tiempo en Orihuela

Orihuela tendrá un jueves marcado por el contraste térmico: mañana fresca y mediodía agradable, con estabilidad en el cielo y sin precipitaciones. La posibilidad de brumas en zonas bajas al amanecer puede reducir puntualmente la visibilidad, aunque tenderá a levantarse rápido. Los valores se moverán entre 6 ºC de mínima y 18 ºC de máxima, con ambiente más templado conforme avance la tarde.

El tiempo en Alcoy

Alcoy arrancará el día con fresco notable y ambiente de interior, con posibles brumas durante las primeras horas. Con el paso de la mañana el cielo se mantendrá muy estable y el viento, flojo, apenas añadirá incomodidad salvo por el frío inicial. Los termómetros oscilarán entre 6 ºC de mínima y 16 ºC de máxima, con una tarde relativamente suave al sol.

El tiempo en Dénia

Dénia afronta una jornada luminosa, de esas en las que el cielo se mantiene limpio y el ambiente invita a actividades al aire libre sin riesgo de lluvia. El viento soplará flojo, con cambios suaves a lo largo del día, sin complicar la sensación en la costa. Las temperaturas irán de 8 ºC de mínima a 18 ºC de máxima, con mediodía templado y amanecer fresco.