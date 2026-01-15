Las carreteras de la provincia de Alicante con más incidencias hoy: tramos a evitar y horas clave

La provincia de Alicante suma esta mañana 45 incidencias activas repartidas en 14 carreteras, según el parte que recoge la web Incidencias Tráfico a partir de datos de la DGT, con última actualización a las 10:29.

Las carreteras con más avisos

El panel sitúa como vías con más incidencias a la AP-7 (12), la N-332 (8) y la A-7 (6). Les siguen la A-31 (4) y la N-340 (3).

Obstáculos en calzada: avisos en CV-725, N-332, N-340, A-79 y CV-851

Entre las incidencias más recientes del listado aparecen varios avisos por "obstáculo fijo" en distintos puntos:

CV-725 : obstáculo fijo en Dénia (km 7,136 ) y otro en La Xara (km 1,998 ), con inicio a las 10:23 y 10:21 , respectivamente.

: obstáculo fijo en (km ) y otro en (km ), con inicio a las y , respectivamente. N-332 : obstáculo fijo en Torres (km 140,312 ) desde las 10:22 y otro en Sant Joan d’Alacant (km 116,446 ) desde las 10:18 .

: obstáculo fijo en (km ) desde las y otro en (km ) desde las . N-340 : dos avisos de obstáculo fijo en Albatera (km 699,737 desde las 10:21 y km 699,082 desde las 10:04 ) y otro en Atsavares (km 720,798 ) desde las 09:26 .

: dos avisos de obstáculo fijo en (km desde las y km desde las ) y otro en (km ) desde las . A-79 : obstáculo fijo en El Bacarot (km 1,196 ) desde las 10:16 .

: obstáculo fijo en (km ) desde las . CV-851: obstáculo fijo en Asprella (km 14,76) desde las 10:13.

Obras y mantenimiento: cortes de carril y afecciones en A-7, A-31, AP-7 y N-332

El parte también refleja múltiples incidencias vinculadas a obras:

En la A-7, a primera hora se han notificado trabajos en el entorno de Moralet y Boqueres:

En Moralet , obras con arcén cerrado entre los km 491,6 y 489,8 (sentido decreciente), activas desde las 10:20 y con final previsto a las 14:30 .

, obras con entre los km y (sentido decreciente), activas desde las y con final previsto a las . Entre Boqueres y Moralet, obras con carril izquierdo cerrado en ambos sentidos de la kilometración (tramos 487–490,5 y 490,5–487), también desde las 10:20 hasta las 14:30.

Además, la A-7 incluye una incidencia de obras en Parroquia de la Matanza–La Aparecida, con aviso de corte móvil entre los km 551 y 552,9, desde las 09:58 y hasta las 07:00 del 16/01/2026.

En la A-31, figura una obra a la altura de Villena con carril derecho cerrado entre los km 186,8 y 184,8, iniciada a las 10:08 y con fin previsto el 16/01/2026 a las 13:00.

En la AP-7, el panel recoge varias afecciones por obras, algunas en zona de túnel:

En el túnel Torre de la Horadada–Pilar de la Horadada , con carril derecho cerrado (km 770–773 y km 774–771 según sentido), desde las 09:07 hasta las 20:00 de hoy.

, con (km y km según sentido), desde las hasta las de hoy. Entre Almoradí y Rojales, obras con carril izquierdo cerrado entre los km 741 y 743, también desde las 09:07 hasta las 20:00.

En la N-332, además de obstáculos, aparece una obra en Benissa (km 180,6) iniciada el 14/01/2026 a las 22:00 y con final previsto el 16/01/2026 a las 06:00.

Retenciones en la N-332: congestión en Torrevieja

La incidencia más destacada de circulación es una retención/congestión en la N-332 a la altura de Torrevieja, con circulación irregular entre los km 54 y 57,75, en ambos sentidos, desde las 07:56.

Accidentes: obstáculos “por accidente” en A-7, N-332, CV-823 y CV-870

El listado también incluye avisos de obstáculo fijo por accidente:

En la A-7 , a la altura de El Realengo (km 531,142 ) desde las 08:41 .

, a la altura de (km ) desde las . En la CV-870 , en La Murada (km 4,04 ) desde las 08:39 .

, en (km ) desde las . En la CV-823 , en Mutxamel (km 0,771 ) desde las 07:41 .

, en (km ) desde las . En la N-332, en Guardamar del Segura (km 68,63) desde las 07:40.

Cortes totales prolongados: A-7, AP-7 y CV-868

El panel incluye incidencias de mayor impacto por corte total: