Las carreteras de la provincia de Alicante con más incidencias hoy: tramos a evitar y horas clave

El parte refleja una retención en Torrevieja, con circulación irregular en un tramo señalado y afectación en ambos sentidos

Un tramo de la N-332

Un tramo de la N-332 / INFORMACIÓN

J. A. Giménez

J. A. Giménez

La provincia de Alicante suma esta mañana 45 incidencias activas repartidas en 14 carreteras, según el parte que recoge la web Incidencias Tráfico a partir de datos de la DGT, con última actualización a las 10:29.

Las carreteras con más avisos

El panel sitúa como vías con más incidencias a la AP-7 (12), la N-332 (8) y la A-7 (6). Les siguen la A-31 (4) y la N-340 (3).

Obstáculos en calzada: avisos en CV-725, N-332, N-340, A-79 y CV-851

Entre las incidencias más recientes del listado aparecen varios avisos por "obstáculo fijo" en distintos puntos:

  • CV-725: obstáculo fijo en Dénia (km 7,136) y otro en La Xara (km 1,998), con inicio a las 10:23 y 10:21, respectivamente.
  • N-332: obstáculo fijo en Torres (km 140,312) desde las 10:22 y otro en Sant Joan d’Alacant (km 116,446) desde las 10:18.
  • N-340: dos avisos de obstáculo fijo en Albatera (km 699,737 desde las 10:21 y km 699,082 desde las 10:04) y otro en Atsavares (km 720,798) desde las 09:26.
  • A-79: obstáculo fijo en El Bacarot (km 1,196) desde las 10:16.
  • CV-851: obstáculo fijo en Asprella (km 14,76) desde las 10:13.

Obras y mantenimiento: cortes de carril y afecciones en A-7, A-31, AP-7 y N-332

El parte también refleja múltiples incidencias vinculadas a obras:

En la A-7, a primera hora se han notificado trabajos en el entorno de Moralet y Boqueres:

  • En Moralet, obras con arcén cerrado entre los km 491,6 y 489,8 (sentido decreciente), activas desde las 10:20 y con final previsto a las 14:30.
  • Entre Boqueres y Moralet, obras con carril izquierdo cerrado en ambos sentidos de la kilometración (tramos 487–490,5 y 490,5–487), también desde las 10:20 hasta las 14:30.

Además, la A-7 incluye una incidencia de obras en Parroquia de la Matanza–La Aparecida, con aviso de corte móvil entre los km 551 y 552,9, desde las 09:58 y hasta las 07:00 del 16/01/2026.

En la A-31, figura una obra a la altura de Villena con carril derecho cerrado entre los km 186,8 y 184,8, iniciada a las 10:08 y con fin previsto el 16/01/2026 a las 13:00.

En la AP-7, el panel recoge varias afecciones por obras, algunas en zona de túnel:

  • En el túnel Torre de la Horadada–Pilar de la Horadada, con carril derecho cerrado (km 770–773 y km 774–771 según sentido), desde las 09:07 hasta las 20:00 de hoy.
  • Entre Almoradí y Rojales, obras con carril izquierdo cerrado entre los km 741 y 743, también desde las 09:07 hasta las 20:00.

En la N-332, además de obstáculos, aparece una obra en Benissa (km 180,6) iniciada el 14/01/2026 a las 22:00 y con final previsto el 16/01/2026 a las 06:00.

Retenciones en la N-332: congestión en Torrevieja

La incidencia más destacada de circulación es una retención/congestión en la N-332 a la altura de Torrevieja, con circulación irregular entre los km 54 y 57,75, en ambos sentidos, desde las 07:56.

Accidentes: obstáculos “por accidente” en A-7, N-332, CV-823 y CV-870

El listado también incluye avisos de obstáculo fijo por accidente:

  • En la A-7, a la altura de El Realengo (km 531,142) desde las 08:41.
  • En la CV-870, en La Murada (km 4,04) desde las 08:39.
  • En la CV-823, en Mutxamel (km 0,771) desde las 07:41.
  • En la N-332, en Guardamar del Segura (km 68,63) desde las 07:40.

Cortes totales prolongados: A-7, AP-7 y CV-868

El panel incluye incidencias de mayor impacto por corte total:

  • A-7 (salida en El Realengo): obras con circulación difícil y corte total entre los km 529,8 y 529,5, iniciadas el 27/10/2025 22:05 y con previsión hasta el 14/05/2026 00:00.
  • AP-7 (Agost–Alcoraya): obras con corte total en un tramo 697,3–697,9 (Agost–Alcoraya), con inicio 25/09/2025 18:01 y previsión hasta 25/09/2026 23:00.
  • CV-868 (Parroquia de la Matanza): obras con circulación interrumpida y corte total en el km 8,75 (ambos sentidos), desde el 15/01/2025 15:14.

