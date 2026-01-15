Virus respiratorios al acecho en Alicante

Los contagios de virus respiratorios siguen subiendo y son elevados por tercera semana consecutiva en la provincia de Alicante aunque en los últimos días la gripe se contiene: ahora lo que más aumenta es la transmisión del virus respiratorio sincitial, causa principal de la bronquiolitis, entre los niños pequeños y las personas mayores.

En los últimos siete días, los comprendidos entre el 5 y el 11 de enero, la incidencia de estos virus en general ha repuntado levemente hasta los 852,2 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un incremento de 15,4 puntos en una semana, aunque desde Navidad las cifras se mueven en términos similares. Así se refleja en la última actualización del informe del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (Sivira) .

Los contagios de gripe han bajado en la última semana hasta los 121 casos por cada 100.000 habitantes, 112,5 puntos menos que hace siete días. En contraposición, el virus respiratorio sincitial repunta hasta los 138,9 casos, 20,1 puntos más en solo siete días. Por segunda semana, el covid está en cero.

Todas las áreas de salud mejoran y registran una incidencia de virus respiratorios de entre 800 y 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, e incluso en las dos zonas sanitarias de la capital (Alicante y Sant Joan) es inferior.

Mayores de 65 años

El grupo de edad en el que suben los contagios es el de mayores de 65 años con 1.028,3 casos por cada 100.000 habitantes, 58,5 puntos más que hace siete días. En el resto, la curva es descendente y entre los menores de 0 a 4 años cae más de 300 puntos hasta los 2.015,2 puntos: es la mitad que hace unas pocas semanas, cuando superó los 4.000 casos, un dato que los médicos de salud pública calificaron de "barbaridad".

La positividad en las muestras de gripe ha bajado al 14 % en Atención Primaria y al 35 % en hospitalaria, donde hace una semana era el doble. Los casos graves han bajado y también los ingresos, y ahora suben ligeramente los de bronquiolitis.

Aunque hace dos días había camas en pasillos, boxes doblados y hasta 72 horas para subir a planta en los hospitales de la provincia, la situación está mejorando en la mayoría de ellos, según constata personal y sindicatos consultados. No así en Primaria, donde los centros de salud siguen saturados, con agendas de 70 y 80 pacientes en zonas como Elche, en el centro de salud de Altabix.

Por hospitales

La presión asistencial ha mejorado en el Hospital del Vinalopó respecto a la semana pasada. No hay pacientes en los pasillos de urgencias, explican desde CC OO.

"Se han tomado diferentes medidas: en las plantas de hospitalización se han doblado camas en 16 habitaciones. Se han suspendido quirófanos programados, se han hecho solo los que no requerían ingreso y los urgentes, también se han anulado consultas de especialidades no urgentes. Al anular agendas, parte del personal está ahora en planta para poder atender el aumento de la presión asistencial. Además, se ha contratado personal de refuerzo".

En el Hospital General de Elche hay una decena de camas libres en observación y unas pocas personas en Urgencias pendientes de ingresar. "Todavía siguen habilitados algunos espacios del hospital que abrieron para aliviar la presión asistencial, aunque ya con menos pacientes".

El Doctor Balmis de Alicante soporta una presión asistencial moderada, sin pacientes a la espera de cama en planta. "Debido a las obras en Urgencias, la ubicación actual de estas complican la asistencia y la labor de los trabajadores. Falta personal de Enfermería y TCAE".

Sanidad y las comunidades autónomas llegan a un acuerdo de Protocolo Común contra la gripe, covid y otros virus / Europa Press

Justos de camas

En el Hospital de Sant Joan la actividad en urgencias parece más fluida. Ha habido 97 atenciones este jueves con diez pacientes en urgencias pendientes de ingreso en planta, aunque siguen justos de camas y de personal.

La presión asistencial es media alta en Urgencias del Hospital de Alcoy. "Hay bastante espera para subir a planta. Normalmente, se dan altas durante la mañana y a partir de las 15 horas los pacientes empiezan a subir a hospitalización", apuntan las fuentes.

La presión asistencial es moderada en el Hospital de Elda mientras en Dénia la presión asistencial es "normal, sin saturación. Ha habido picos de dificultad en momentos puntuales en los que no había camas para ingresar pero la situación ahora está normalizada, y no hay pacientes en los pasillos".

En el Hospital de la Marina Baixa ha mejorado la situación. "No hay demoras excesivas. Tienen planteado abrir una segunda unidad de preingreso si hace falta".

El Hospital de Torrevieja tiene doce pacientes pendientes de subir a planta con alta ocupación de boxes en Urgencias.