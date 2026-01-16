Alicante se atasca por lo pequeño… y se complica por lo grande: 37 incidencias en 15 carreteras esta mañana

Alicante amanece este viernes 16 de enero de 2026 con un parte de tráfico que mezcla dos Españas de la carretera: la de lo cotidiano —un obstáculo aquí, un arcén cerrado allá— y la de lo estructural —cortes totales por obras que duran meses. A las 09:58 horas había 37 incidencias repartidas en 15 carreteras. Y el patrón dominante sorprende por su simpleza: la mayoría no son grandes accidentes, sino "obstáculo fijo" en distintos puntos de la red.

El patrón que se repite: "obstáculo fijo" por todas partes

En el listado proporcionado por la DGT se encadenan avisos "Otros – Nivel gris" con el mismo mensaje: Obstáculo fijo. Aparecen en tramos muy diversos, desde la A-31 en Villena (varios puntos), a la N-332 (Benidorm, El Campello, Calp), pasando por carreteras autonómicas como la CV-740 (Benitatxell), CV-923 (Arneva), CV-725 (La Xara), CV-700 (Beniali) o CV-865 (Vallverda). En algunos casos, el aviso añade contexto, como en la CV-915 (Camino de Beniel), donde el obstáculo aparece "por accidente".

Un obstáculo fijo —restos en calzada, elementos caídos, material en el arcén, señalización provisional— es el tipo de incidente que no siempre corta una vía… pero sí puede provocar lo más peligroso: frenazos y maniobras bruscas.

La A-31 en Villena: un mismo tramo, varias alertas

Si hay un lugar que destaca por repetición es la A-31 a la altura de Villena. A las 09:58 aparecen varios avisos por obstáculo fijo (por ejemplo en los km 184.886, 186.535, 186.636 con mención a arcén cerrado, y otro en 183.785), además de una incidencia de obras en el km 186.8 con horario hasta las 13:00.

Cuando una misma zona acumula avisos, no siempre significa caos continuo: a veces indica varios puntos de actuación o un mismo episodio registrado en diferentes coordenadas. Pero para el conductor el resultado es parecido: más probabilidad de encontrar un cambio de condiciones (arcén inutilizable, carril afectado, objetos en la calzada) en pocos kilómetros.

N-332: del obstáculo a la retención

La N-332 aparece en el listado por múltiples motivos y municipios. Hay obstáculos fijos en Benidorm (km 151.318), El Campello (km 119.431) y Calp (km 169.883). Y, además, una incidencia distinta —y más "vivible" para cualquiera que se mueva por la costa—: retención/congestión en Torrevieja, entre los km 54 y 58, por circulación irregular desde las 08:16.

En términos de experiencia real, ese es el tipo de aviso que más impacta: no es un punto concreto, sino un tramo, con lo que la demora es más probable y más difícil de esquivar sin alternativa.

Obras con horario… y obras que cambian el mapa durante meses

El segundo gran bloque del parte son las obras, casi siempre en nivel gris, con advertencias recurrentes: carril izquierdo cerrado, carril derecho cerrado, arcén cerrado, incluso apertura de carril en sentido contrario. Aparecen actuaciones con ventana corta (por ejemplo, varias hasta las 13:00 o 15:00) en:

A-7 (zona de Moralet/Boqueres y también en La Aparecida–Parroquia de la Matanza)

(zona de Moralet/Boqueres y también en La Aparecida–Parroquia de la Matanza) A-70 (Mutxamel, entrada, con arcenes cerrados)

(Mutxamel, entrada, con arcenes cerrados) AP-7 (Almoradí–Rojales, túneles de Pilar de la Horadada / Torre de la Horadada)

Pero el foco "macro" es otro: hay obras de nivel rojo con corte total que se prolongan en el calendario:

A-7 a la altura de Realengo (El) : circulación difícil y corte total , con inicio el 27/10/2025 22:05 y previsión hasta 14/05/2026 00:00 .

: circulación difícil y , con inicio el y previsión hasta . AP-7 (zona Agost / Alcoraya) : varias incidencias asociadas al mismo corredor, incluida una de nivel rojo con corte total con inicio 25/09/2025 18:01 y prevista hasta 25/09/2026 23:00 , además de otras de carril cerrado y carril en sentido contrario.

: varias incidencias asociadas al mismo corredor, incluida una de con con inicio y prevista hasta , además de otras de carril cerrado y carril en sentido contrario. CV-868 (Parroquia de la Matanza): nivel negro, circulación interrumpida y corte total desde 15/01/2025 15:14.

Aquí el patrón cambia: ya no hablamos de "algo en la calzada", sino de obras de larga duración que obligan a convivir con desvíos, estrechamientos y cambios de sentido durante meses.

Este parte muestra que la mayoría de incidencias no son espectaculares, pero sí acumulativas. El conductor puede no encontrarse un gran accidente, pero sí una suma de pequeñas fricciones: un obstáculo fijo, un arcén cerrado, un carril izquierdo clausurado, un túnel con limitación… y una retención costera. e.

Recomendaciones prácticas (las que realmente te ahorran sustos)

Si hay obstáculo fijo , lo más seguro es anticipar: distancia y velocidad ajustada antes del punto kilométrico.

, lo más seguro es anticipar: antes del punto kilométrico. En obras , asume que la vía "no se comporta igual": carriles más estrechos , entradas/salidas alteradas y vehículos pesados.

, asume que la vía "no se comporta igual": , entradas/salidas alteradas y vehículos pesados. Si tu ruta roza N-332 Torrevieja (km 54–58), considera salir con margen: las congestiones "por circulación" tienden a ser el tipo de incidencia más pegajosa.

En resumen, Alicante no está colapsada por un único gran evento, sino por un mosaico de incidencias, dominado por obstáculos fijos y salpicado por obras —algunas de horas, otras de meses— que están redibujando la forma de moverse por la provincia.