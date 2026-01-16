Alicante encabeza la donación de órganos en la Comunidad Valenciana

La donación de órganos ha registrado un importante aumento en 2025 en la Comunidad Valenciana, de un 2 % en el número de donantes fallecidos con respecto a 2024 y de un 13,3 % respecto a 2023. Del total registrado por Sanidad el pasado ejercicio, que fueron 340 donantes (311 fallecidos y 29 vivos), 34 proceden de hospitales de la provincia de Castellón, 105 de hospitales de València y 201 de Alicante, lo que supone un 60 % del total.

Son cifras que ha dado a conocer el coordinador de trasplantes de la Comunidad Valenciana, Rafael Badenes, en un acto este viernes en Hospital Clínico de València, al que ha asistido el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en el que se ha presentado el balance anual de actividad de trasplantes y donaciones que se han llevado a cabo en los hospitales autonómicos durante 2025.

La cifra de 311 donantes fallecidos ha supuesto un récord histórico que sitúa a la Comunidad con una tasa de 57,5 donantes por millón de población, muy por encima de la media nacional (51,9) y de la media europea (22 donantes por millón), con Alicante desempeñando un importante papel al ser donde más órganos se dona. Somos la región de más de 5 millones de personas con la tasa más elevada de donación del mundo.

Del total de donaciones, destaca el Hospital Clínico como hospital líder con 42 donantes fallecidos y el Hospital La Fe en el que se han registrado 40 donantes de órganos fallecidos.

Asistolia controlada

Respecto a 2024 ha habido un aumento de salidas ECMO móvil para donación en asistolia controlada, pasándose de 44 a 95, por parte de los hospitales La Fe, Clínico y Doctor Balmis de Alicante, “lo que nos convierte en la Comunidad con un porcentaje más elevado de donantes multiorgánicos de esta modalidad”, ha puntualizado Badenes. Según Sanidad, la Comunidad es de las pocas regiones del mundo donde todos los procedimientos de donación en asistolia controlada se hacen con preservación abdominal normotérmica.

Por otro lado, la Comunidad Valenciana ha alcanzado su récord histórico de trasplantes al realizar 433 renales, un 7,7% más que el año anterior, y 49 cardiacos, de ellos cinco en población infantil.

Somos la comunidad con un porcentaje más elevado de donantes multiorgánicos en la modalidad de asistolia controlada Rafael Badenes — Coordinador autonómico de trasplantes

Según el balance, de los 689 trasplantes que han realizado los hospitales de las tres provincias, 433 han sido renales, 116 trasplantes hepáticos, 49 cardiacos, 85 de pulmón y 6 de páncreas.

Cabe destacar que se han exportado 211 órganos que han sido trasplantados a pacientes de otras comunidades (al no tener receptores subsidiarios en la Comunidad Valenciana), lo que indica "la baja presión de lista de espera en cuanto al número de receptores".

El conseller de Sanidad presenta el balance de trasplantes de la Comunidad en 2025 junto al coordinador, Rafael Badenes / INFORMACIÓN

Por hospitales

Respecto a la actividad por hospitales, en el Hospital La Fe se han realizado 125 trasplantes renales, 87 hepáticos, 49 cardiacos, 85 de pulmón y 6 de páncreas. Por su parte, en el Hospital Clínico de València se han llevado a cabo 55 trasplantes renales, en el Hospital General de Castellón 41 renales, en el Hospital de Elche 50 renales, en el Hospital Doctor Balmis de Alicante 75 renales y 29 hepáticos, y en el Hospital Doctor Peset 87 renales.

La Fe se mantiene como primer hospital a nivel nacional en trasplantes hepáticos y cardiacos, y el tercero en número de trasplantes pulmonares.

Según ha explicado Badenes “este año se ha producido también un incremento considerable del número de trasplantes procedentes de donantes vivos, en total 29 frente a los 14 del año pasado incrementándose un 107%, lo que demuestra el grado de solidaridad de la ciudadanía y que cada día hay mayor concienciación sobre la importancia de la donación de órganos”.

Un total de 6.335 trasplantes en toda España La actividad de donación y trasplante de órganos es un ejemplo de la "excelencia" del Sistema Nacional de Salud y la solidaridad de la sociedad española. Gracias a ello, en 2025 se realizaron 6.335 trasplantes de órganos, lo que supone una tasa de 129,0 por millón de población (p.m.p.), una cifra difícilmente igualable y que se desprende del balance de actividad que ha presentado la ministra de Sanidad, Mónica García, acompañada por la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil.

Excelencia

El conseller ha subrayado que estas cifras ponen de manifiesto “el alto nivel de excelencia del sistema sanitario valenciano ya que, gracias a la profesionalidad y la dedicación de los equipos de trasplante, así como la solidaridad de la ciudadanía, la Comunitat Valenciana se posiciona como un referente en actividad trasplantadora y donación de órganos”.

"Un ciudadano de la Comunidad que necesite un órgano para seguir viviendo tiene más del doble de posibilidades de conseguirlo que uno de la UE" Marciano Gómez — Conseller de Sanidad

De hecho, “un ciudadano de la Comunidad Valenciana, que necesite un órgano para seguir viviendo, tiene más del doble de posibilidades de conseguirlo que uno de la Unión Europea y 5 veces más que una persona de Alemania. Por tanto, podemos estar orgullosos con nuestro modelo asistencial”.

Asimismo, ha añadido que el Sistema Valenciano de Salud “cuenta con los mejores profesionales y está dotado de los mejores recursos asistenciales que le ha permitido alcanzar cifras históricas y eso es gracias también a los donantes, a los que ha agradecido su gesto de generosidad, porque gracias a su decisión de donar han conseguido salvar la vida y mejorar la salud de muchas personas”.