Alicante reparte 118.000 euros en ayudas para las fiestas de barrios y partidas

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado una subvención de 118.156,28 euros que se distribuirá entre 24 comisiones de fiestas de barrios y partidas para apoyar la organización de las celebraciones de este año. La ayuda se destina a cubrir parte de los gastos de las festividades dentro del calendario anual de la Federación de Asociaciones Festivas en Barrios y Partidas de Alicante (Fafba).

La distribución de las ayudas contempla una segunda línea de subvención para aquellas comisiones que cuentan con orquesta. En total, cinco comisiones se beneficiarán de esta ayuda adicional. Son los casos de Barrio Obrero, Rebolledo, San Francisco Javier-La Florida, Verdegás y Cañada de Fenollar, que verán incrementada su asignación para cubrir los costos de las orquestas que animan sus celebraciones.

No todas las comisiones de fiestas recibirán la subvención este año. La comisión de La Alcoraya, por ejemplo, queda exenta de la ayuda debido a que no celebrará su fiesta en 2025.

Ayuda máxima para 19 comisiones

De las 24 comisiones que reciben la subvención, 19 percibirán una ayuda económica de hasta 4.000 euros. Entre ellas se encuentran comisiones de diversos barrios de Alicante como 400 Viviendas, Benisaudet, Ermita del Moralet, Fontcalent, Los Ángeles, Monnegre d´Abaix, Padres e Hijos del Moralet, Rabasa, San Agustín, San José (Carolinas), Tómbola, San José (Villafranqueza), Portell de La Moleta, Divina Pastora, Princesa Mercedes, Bacarot, Tángel, Nou Alacant y Urbanova.

La subvención destinada a las comisiones con orquesta es una partida aparte de los 118.000 euros iniciales. Los 24.000 euros de esta línea se distribuyen de manera proporcional al costo de las orquestas contratadas por las comisiones, de modo que las festividades de Rebolledo y San Francisco Javier-La Florida recibirán las mayores cantidades, con un total de 11.520 euros cada una, sumando la ayuda de ambas líneas. En cambio, Cañada de Fenollar, que es una de las comisiones con orquesta pero con menores gastos asociados, recibirá una subvención de 4.731 euros. Las otras comisiones que cuentan con orquesta, como Barrio Obrero (8.689 euros) y Verdegás (7.538 euros), también reciben un refuerzo económico proporcional a sus gastos.

Destino de la subvención

Estas ayudas están pensadas para cubrir parte de los gastos que las comisiones de fiestas deben afrontar al organizar sus celebraciones. Entre los gastos cubiertos por la subvención se incluyen los relacionados con los espectáculos públicos, las actividades recreativas, los eventos socioculturales y las acciones de promoción y difusión de las festividades.

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, destacó la relevancia de las fiestas de barrio y partida como un motor de dinamización social y cultural. "Las fiestas de barrios y partidas suponen el impulso necesario para que los vecinos y comerciantes disfruten de unos días de alegría en vecindad. Estas ayudas se promueven con el objetivo de dinamizar los barrios en sus días grandes de fiestas", señaló Cutanda.

En 2026, la Federación de Asociaciones Festivas en Barrios y Partidas de Alicante (Fafba) incluirá 26 fiestas en su calendario. Entre ellas se encuentran las celebraciones de San José (Villafranqueza), San José (Carolinas), Tómbola, Rabasa, El Rebolledo, 400 Viviendas, La Alcoraya, Los Ángeles, Barrio Obrero, San Agustín, Fontcalent, Ermita del Moralet, Padres e Hijos del Moralet, Benisaudet, Monnegre d´Abaix, San Francisco Javier-La Florida, Nou Alacant, Divina Pastora, Princesa Mercedes, El Portell de la Moleta, Bacarot, Tángel, La Cañada, Urbanova, Verdegás y San Gabriel, que se incorporó recientemente a la Federación.