El comercio de la calle de las setas de Alicante teme que las obras se alarguen hasta Semana Santa

Incertidumbre en la calle San Francisco de Alicante, la de "las setas", por las próximas obras de remodelación. Los trabajos, que ya se encuentran adjudicados y podrían comenzar en cualquier momento, no tienen fecha oficial de inicio, pero se prolongarán (de acuerdo con el pliego de condiciones) tres meses. Por ello, los comerciantes temen que la actuación pueda terminar interfiriendo con la Semana Santa si no avanza de inmediato.

Cristian Yáñez, trabajador de uno de los restaurantes de la calle, se muestra "de acuerdo" con la necesidad de hacer "una restauración" pero no oculta su temor porque las obras puedan afectar a las próximas fechas vacacionales: "En Semana Santa es importante que estén las setas por el atractivo turístico que tienen, la gente quiere venir al Centro y ver las calles de Alicante. Pero sin las setas... No es Alicante".

Misma opinión tiene Noelia Ñeco, propietaria de uno de los comercios de San Francisco, quien también se queja de la falta de información: "Fuimos a mitad de diciembre a una reunión y no nos aclararon nada porque no sabían cuándo iba a empezar". La responsable del negocio se muestra preocupada por la duración de los trabajos: "No sabemos si nos va a coger en Semana Santa".

De igual modo, Paula Romero, propietaria de un negocio en la zona desde hace 16 años, destaca que "el trabajo que se haga en la calle afecta a todo el entorno", no solo a la calle de las setas. "Llevamos mucho esperando que la revivan porque hay mucho que hacer en materia de limpieza. Es un punto fundamental de Alicante y tenemos que cuidarlo", añade. En cuanto a los trabajos, Romero espera "que las obras se hagan lo mejor y más rápido posible" y considera que, si se hacen completan antes del final de marzo, "será bueno y mejor que en verano".

Por su parte, Abdu Muhaimin, destaca que esta incertidumbre "es una molestia muy grande y todo el mundo está preocupado". A su juicio, "habría que aprovechar ahora porque luego llega el buen tiempo".

El proyecto de reforma salió a concurso el pasado 15 de octubre de 2025, terminó siendo adjudicado a mediados de diciembre y, finalmente, ha sido formalizado esta misma semana: el 13 de enero. No obstante, desde el Ayuntamiento aún no concretan cuándo darán comienzo los trabajos, aunque apuntan que "no tardarán".

Detalles de las obras

En el pliego de condiciones se afirma que, debido al "reclamo turístico, comercial y de restauración" que genera la calle San Francisco, "la estación del año en la que se ejecute la obra y los días festivos que le afecte son condiciones importantes para la elección del procedimiento constructivo", por lo que se contempla que la obra se ejecute "entre Navidad y Semana Santa".

Los trabajos afectarán a un total de 220 metros diferenciados en tres tramos: el primero, entre la parte adyacente a la plaza Calvo Sotelo y la calle Jerusalén; el segundo, hasta la calle Navas; y el último, hasta la calle Castaños. En primer lugar, se desmontarán las setas para ser reparadas en un taller. Al mismo tiempo, está previsto dividir la calle en tres segmentos mediante vallado (“acera-centro-acera”) para que, según se avance en la obra, se pueda establecer el paso de peatones por un lado y otro. También se colocarán rampas para habilitar accesos.

Las obras forman parte de otro de los acuerdos que el gobierno municipal de Luis Barcala ha suscrito con el grupo Vox a cambio de su apoyo presupuestario. El proyecto se encuentra enmarcado en un paquete de medidas para distintas zonas urbanas en el que se encontraban, también, las obras de la futura comisaría de Juan XXIII.

Historia de la calle

Antes de convertirse en la calle "de las setas", San Francisco ya contaba con un largo recorrido en la ciudad. A finales de los años 80, dentro de un amplio plan para hacer más "europeo" el Centro Tradicional, fue peatonalizada al tráfico. Sin embargo, trece años después, los coches volvieron a circular por el vial con el objetivo de "recuperar el tránsito de los peatones" tras años de decadencia del vial.