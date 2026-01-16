conmoción en el mundo de las Hogueras por la perdida del artista Juan Alberto Navarro

La comunidad de las Hogueras de Alicante está de luto. La noticia del fallecimiento de Juan Alberto Navarro, artista foguerer alicantino, deja al mundo de la Fiesta conmocionado. A los 59 años, la partida de Navarro ha dejado afectados tanto a sus compañeros como a las comisiones que a lo largo de los años han contado con su talento para la creación de sus monumentos, tanto en Hogueras como en Fallas.

Navarro, que actualmente vivía en El Albir, se convirtió en un artista consagrado en el ámbito de los monumentos infantiles, aunque previamente también trabajó con hogueras adultas. Su carrera comenzó a los 16 años, cuando fue acogido por el reconocido artista Paco Juan, su primo, quien le abrió las puertas al mundo de las Hogueras. A partir de allí, comenzó a formar su propio camino, creando sus primeras obras en la categoría infantil, siendo su debut en 1992 con la realización de su primera hoguera infantil.

En 1999, Juan Alberto Navarro alcanzó el reconocimiento con el primer premio en la categoría Especial infantil y el Ninot Indultat infantil por su trabajo en la hoguera Florida Portazgo. Además de su participación en el ámbito local, también dejó su huella en València con trabajos destacados en La Plom-Guillem De Castro y Convento Ribera Santa Clara, entre otros. Su habilidad para adaptar el modelado tradicional al arte digital y el modelado en 3D fue otro de sus grandes aportes, lo que lo posicionó como un pionero en la innovación de las Hogueras y Fallas. A lo largo de su carrera, Navarro trabajó junto a su primo, el también artista Sergi Guijarro, con quien compartió taller y muchos de sus proyectos.

Reconocimiento

El Maestro Mayor del Gremio de Artistas de Hogueras de Alicante, Joaquín Rubio, destacó la incredulidad ante la repentina partida de un hombre tan joven para la comunidad. "Es una noticia que no te esperas jamás, en el gremio estamos en un momento de shock, pero vamos a realizar todas las gestiones necesarias para que los contratos de Fallas que tenía nuestro compañero se puedan llevar a buen término. Fue un muy buen compañero, generoso y pionero en el uso del 3D en las Hogueras", señaló Rubio.

Desde la Federació de Fogueres, también se ha hecho llegar un mensaje de pésame. "Desde lo más profundo de nuestro corazón, la Federació de Les Fogueres quiere expresar nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de Juan Alberto Navarro Guijarro, artista de fogueres. Nos unimos en el sentimiento y enviamos todo nuestro apoyo a sus familiares y amigos por esta terrible pérdida".