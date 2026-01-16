Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Convenio para impulsar actividades culturales dirigidas a menores hospitalizados en el Hospital de Alicante

El acuerdo entre el Ayuntamiento de la capital y el Consell pretende minimizar el impacto que el ingreso hospitalario puede tener en el proceso educativo y vital de los menores

La Unidad Pedagógica Hospitalaria del Hospital General Universitario de Alicante

La Unidad Pedagógica Hospitalaria del Hospital General Universitario de Alicante

Pilar Cortés

J. Hernández

J. Hernández

El Consell ha autorizado la suscripción de un convenio de colaboración entre la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades y el Ayuntamiento de Alicante para la realización conjunta de actividades culturales destinadas a los menores ingresados en el Hospital General Universitario Doctor Balmis.

El acuerdo tiene como objetivo complementar la atención educativa que se presta en la Unidad Pedagógica Hospitalaria (UPH) del centro, favoreciendo el bienestar emocional y el desarrollo personal de niños y adolescentes ingresados, mediante propuestas lúdico-culturales adaptadas a su situación.

Este año

Las actividades, impulsadas desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, se desarrollarán durante este año y permitirán minimizar el impacto que el ingreso hospitalario puede tener en el proceso educativo y vital de los menores.

La vigencia del acuerdo, que no comporta obligaciones financieras para la Generalitat, se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026 y constituye la primera colaboración formal entre ambas instituciones en este ámbito.

Nueva unidad pedagógica hospitalaria para adolescentes en Alicante

Nueva unidad pedagógica hospitalaria para adolescentes en Alicante

Nueva unidad pedagógica hospitalaria para adolescentes en Alicante / Pilar Cortés

Actividades

Según ha explicado tras el pleno del Consell Miguel Barrachina, portavoz del gobierno autonómico, a propuesta de la Conselleria de Educación, el Consell ha aprobado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Alicante para la realización de actividades culturales dirigidas a niñas, niños y adolescentes ingresados en el Hospital General Doctor Balmis, en concreto en la Unidad Pedagógica Hospitalaria.

Bienestar emocional

"Saben que estas aulas lo que prevén es atender y promover el bienestar emocional del alumnado y, por tanto, lo que tratan es de facilitar que los menores tengan actividades, espectáculos, y que de forma presencial o telemática su ingreso hospitalario no tenga una repercusión ni el ámbito educativo ni tampoco en su bienestar emocional", ha indicado.

