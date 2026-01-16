La entidad que gestiona el Liceo Francés de Alicante busca un socio para poder mantener el centro privado. La Red Misión Laica (Mission Laïque Française - MLF), una asociación francesa sin ánimo de lucro que controla más de 100 instalaciones educativas (liceos, colegios, escuelas) en 38 países, está realizando una operación financiera que afectaría a nueve centros españoles, entre ellos, el alicantino.

De hecho, el Colegio Internacional Francés de Sevilla, una institución creada en el año 2008, ha sido comprada íntegramente por el grupo Odyssey Education el pasado año, un grupo educativo internacional francés privado que ya gestiona doce escuelas en Europa, África y Asia. También ha mostrado interés por hacerse con el Liceo Francés de Bilbao. Las fuentes consultadas por INFORMACIÓN entre los padres de alumnos aseguran que desde la dirección del centro alicantino no se les ha concretado con qué inversores se está negociando para obtener financiación que permita serguir funcionando al Liceo Francés en Alicante.

La dirección del centro alicantino ha trasladado a las familias este mismo curso, en una reunión, las intenciones de buscar un "patner" para poder poner en valor las dependencias y poner en marcha iniciativas, según varios progenitores consultados.

Asimismo, las mismas fuentes han señalado que en el centro educativo se observa desde hace un tiempo problemas en el mantenimiento de las instalaciones, después de haber perdido alrededor de 300 alumnos en los dos últimos años, al pasar de 1.600 a 1.300 estudiantes. Una reducción de alumnado que se ha producido tras subir las cuotas en torno a un 10 %.

Como ejemplo, familias consultadas por INFORMACIÓN han explicado que se han necesitado tres años para arreglar la piscina y que sus hijos han tenido que usar la del Hogar Provincial de forma provisional, ya que la natación es un deporte obligado por el Gobierno francés dentro del curriculum escolar en este tipo de centros.

Fachada del colegio Liceo Francés en una foto de archivo. / Alex Dominguez

Fondos del Gobierno galo

El aumento de los precios en el centro educativo se ha llevado a cabo, según progenitores de alumnos consultados, después de que el Liceo Francés de Alicante haya dejado de recibir fondos del Gobierno galo desde hace dos cursos, al dejar de pertenecer a la red de la AEFE (Agencia para la Enseñanza Francesa en el Extranjero), por lo que han considerado necesaria la venta de este centro alicantino y de los nueve que pertenecen a la Red Misión Laica a un socio que pueda aportar dinero. Eso sí, el Ejecutivo francés sigue ocupándose de las becas de los alumnos que lo necesitan. La intención del Liceo Francés en Alicante, según aseguran padres de alumnos que les ha trasladado el centro, es que este permanezca abierto prestando el mismo servicio educativo y el misma línea que hasta ahora.

La desvinculación del Liceo de la red AEFE ha provocado que algunos funcionarios del centro educativo, ubicado en El Campello, se hayan marchado. Otros se han quedado, pero a través de un acuerdo con la entidad que actualmente gestiona el colegio.

Las dependencias educativas acogen a alumnos desde los 2 o 3 años hasta los 18 años (Bachillerato) y ofrecen un sistema educativo internacional trilingüe (francés, español e inglés). Sus enseñanzas están homologadas por el Ministerio francés de Educación y por el Ministerio de Educación de España.