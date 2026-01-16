Escombros, tuberías y hierros se acumulan más de un mes en un centro de adultos de Alicante

Escombros, barandillas, bloques de hormigón, hierros, grava y ladrillos se acumulan más de un mes en el Centro de Formación de Personas Adultas ubicado en el barrio de Tómbola. Tras la retirada de los barracones que utilizaba provisionalmente el alumnado del colegio Santo Ángel, los exteriores de esta escuela se han convertido en un peligro para sus alumnos por los restos que se han quedado sin limpiar.

El centro educativo ha solicitado al Ayuntamiento que retire todos estos materiales debido al problema de insalubridad que supone y al riesgo de accidentes o caídas por parte de los estudiantes de estas instalaciones de Alicante.

También lo ha hecho el grupo municipal socialista, que directamente ha exigido al alcalde, Luis Barcala, que retire de inmediato los escombros que permanecenen el exterior del edificio sin que los responsables municipales hayan actuado.

Escombros acumulados en la escuela de adultos del bario Tómbola / INFORMACIÓN

El concejal del PSOE, Emilio Ruiz, ha reclamado al gobierno municipal que atienda de manera urgente las peticiones de la comunidad educativa del centro y garantice unas condiciones adecuadas de salubridad y seguridad para el alumnado adulto que acude diariamente a este espacio público.

Ocho aulas prefabricadas han permanecido desde septiembre de 2024 en esta escuela de adultos para dar servicio a alumnos con discapacidad mientras se renovaban sus instalaciones, a través del Plan Edificant. Sin embargo, ahora que se ha conseguido liberar el espacio se ha generado otro problema.

Restos de ladrillos y hormigón de los antiguos barracones llevan un mes sin retirar en la escuela de adultos de Alicante / INFORMACIÓN

Críticas por abandono

"Es incomprensible que desde el pasado mes de diciembre el gobierno de Barcala no haya sido capaz de retirar unos escombros que deterioran el entorno de un centro educativo público y generan inseguridad. Este abandono demuestra, una vez más, la falta de sensibilidad del PP con la educación pública", ha señalado Ruiz.

Desde el grupo municipal socialista insisten en la necesidad de una actuación inmediata para eliminar cualquier riesgo de accidentes o caídas y dignificar las instalaciones de un centro que cumple una función social y educativa fundamental en la ciudad.