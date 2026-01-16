La Fundación ”la Caixa” destina más de 1,1 millones de euros a 41 proyectos de entidades sociales de Alicante

La convocatoria de Proyectos Sociales de la Fundación ”la Caixa” ha seleccionado en laComunitat Valenciana 140 proyectos de entidades sociales, a los que destinará más de 4 millones de euros. La dotación impulsará la acción del tercer sector social y permitirá atender a más de 6.800 personasen situación de vulnerabilidad en la provincia de Alicante.

Con ese mismo objetivo de seguir promoviendo la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida, así como de contribuir a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva, equitativa y solidaria, los proyectos seleccionados en esta nueva edición de la convocatoria se enmarcan en tres grandes ámbitos de actuación: personas mayores (13 %); personas con discapacidad, trastorno mental o enfermedad (38 %), y pobreza e inclusión social (49 %).

Además, la mayoría de los proyectos se sitúan en alguna de estas 7 líneas de actuación: inserción sociolaboral, acceso a recursos residenciales temporales, convivencia intercultural, promoción de hábitos saludables y gestión emocional, prevención de las violencias y las adicciones, cultura como herramienta para la inclusión social e inclusión digital.

Un refuerzo extraordinario para la recuperación tras la dana

Una de las novedades de esta edición de la convocatoria es el incremento de la dotación en 1 millón de euros destinados a continuar apoyando la recuperación de los territorios afectados por la dana incluso un año después de la tragedia.

Los proyectos seleccionados incluyen tanto nuevas iniciativas como proyectos de continuidad que han adaptado o reforzado sus actuaciones para responder a la agudización de las vulnerabilidades existentes.

Muchas de estas propuestas parten de un trabajo previo con las personas destinatarias —principalmente, personas con discapacidad, jóvenes en situación de desempleo, mujeres víctimas de violencia, personas migradas, infancia y adolescencia, y personas en situación de pobreza— e incorporan el territorio como factor de vulnerabilidad a fin de reforzar el impacto comunitario de las intervenciones.

«Nuestro compromiso con las personas en situación de vulnerabilidad es firme y sostenido en el tiempo. Las acompañamos y les brindamos apoyo a través de nuestros programas propios y del programa de Convocatorias de Proyectos Sociales, que desde hace más de 25 años impulsa iniciativas adaptadas a las necesidades de cada territorio. Cada año, estas convocatorias contribuyen a que las entidades locales puedan desarrollar proyectos que generan oportunidades de cohesión social, empleo y bienestar emocional promoviendo la equidad y la reduccción de las brechas de desigualdad», ha destacado Marc Simón, subdirector general social de la Fundación ”la Caixa”.

Además, Simón ha subrayado que la convocatoria de este año ha permitido seguir colaborando con entidades que están contribuyendo a la recuperación del territorio y ayudando a las personas afectadas por la dana.

En el acto también intervinieron representantes de cuatro entidades sociales valencianas cuyos proyectos han sido seleccionados en la Convocatoria de Proyectos Sociales Comunitat Valenciana 2025.

Una de ellas es San Rafael - Fundación Estima, de Alicante, que desarrolla el proyecto Entre vecinos y vecinas: Generando apoyos en la comunidad, dirigido a personas con discapacidad intelectual con mayores necesidades de apoyo que finalizan la etapa escolar, con el objetivo de ofrecerles apoyo personalizado para fomentar su autonomía, desarrollo personal y participación social.

Imagen de archivo de un proyecto seleccionado en una convocatoria anterior. / INFORMACIÓN

Impacto en el territorio

A la Convocatoria de Proyectos Sociales Comunitat Valenciana 2025 se han presentado 405 iniciativas de entidades muy diversas, tanto por su tamaño como por el número de trabajadores o por el presupuesto de cada una de ellas.

Entre ellas se han seleccionado 140 proyectos de toda la Comunitat Valenciana que permitirán atender a 42.942 personas en situación de vulnerabilidad de la mano de 887 profesionales y 2.619 personas voluntarias.

En la provincia de Alicante se ha conseguido un elevado impacto, con proyectos distribuidos entre 18 localidades. En total se han seleccionado 41 iniciativas, lo que representa el 29 % del total de proyectos de la Comunitat Valenciana.

Un programa con más de 25 años de historia

En 2024, las Convocatorias de Proyectos Sociales de la Fundación ”la Caixa” celebraron su 25.º aniversario, un hito que refleja no solo el compromiso continuado de la entidad, sino también la evolución y consolidación del tercer sector como motor clave de transformación social.

Entre 1999 y 2025, las convocatorias han impulsadoen la Comunitat Valenciana 2.304 proyectos, a través de los cuales se ha atendido a 757.745 personas, con una aportación acumulada de 45,6 millones de euros.

En el conjunto de España, entre 1999 y 2025, las convocatorias han impulsado más de 24.600 proyectos, a través de los cuales se ha atendido a alrededor de 10,5 millones de personas, con un presupuesto global que sobrepasa los 530 millones de euros.