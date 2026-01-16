¿En qué gastan su dinero los grupos políticos del Ayuntamiento de Alicante?

La transparencia de los grupos municipales en el Ayuntamiento de Alicante: un visto y no visto. Las formaciones políticas comenzaron a publicar su contabilidad el pasado mandato, pero no han vuelto a hacerlo desde las pasadas elecciones municipales. La propuesta, aprobada en 2021, partía del grupo Vox, que no hacía uso entonces de su asignación. Sin embargo, tras el paso por las urnas, los ultras han cambiado de parecer: ahora sí emplean el dinero público y, de momento, no han vuelto a exigir el balance contable.

La petición ya generó controversia el pasado mandato. Los de Abascal presentaron una moción al pleno del mes de mayo, por la que se acordaba que los grupos municipales expusieran al resto de formaciones en qué gastaban sus asignaciones municipales. En este sentido, el entonces portavoz, Mario Ortolá, lo calificó como "un ejercicio de transparencia", sumando el apoyo del bipartito del PP y Ciudadanos. La izquierda, en cambio, se opuso a la medida recordando que ese presupuesto ya es fiscalizado por el Tribunal de Cuentas y que lo que, en realidad, pretendían los ultras era "cotillear" y hacer "voyeurismo" en los gastos del resto de partidos.

En aquel momento, la formación ultra presumía de no hacer uso de su asignación municipal para ahorrar gasto público, más allá de los gastos de mantenimiento de la cuenta bancaria asociada. Sin embargo, en este mandato, Vox ha cambiado de postura al respecto: el grupo no solo ha empezado a servirse del dinero público que le corresponde por su representación municipal, sino que, además, ha renunciado a exigir la transparencia que sí reclamaba el pasado mandato. Por ahora, los de Abascal no han presentado ninguna iniciativa al respecto desde las últimas elecciones y, preguntados sobre esta cuestión, se limitan a señalar que se encuentran "valorándolo".

Comidas, taxis... y hasta flores

Para poder desempeñar su labor política en el Ayuntamiento de Alicante, los grupos municipales reciben una asignación presupuestaria que consta de un componente fijo de 3.000 euros, idéntico para todos los Grupos, y otro variable de 1.500 euros por concejal, en función del número de ediles de cada formación. Todo ello, dentro de los límites que establece con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

De acuerdo con la normativa, dichas dotaciones no pueden destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo ni a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial. Por este motivo, es habitual que las formaciones recurran a la fórmula del "alquiler" para servicios como impresoras o máquinas de agua.

La misma Ley contempla que será necesario "llevar una contabilidad específica de la dotación asignada", que los concejales "pondrán a disposición del Pleno de la Corporación, siempre que este lo pida". En el pasado mandato, los partidos destinaron las subvenciones a gastos como viajes, gasolina, material de oficina, comunicaciones (principalmente, la factura de los teléfonos), comidas, asesoría legal... Aunque también destacaron gastos para coronas de flores, publicidad en Facebook o pancartas.

Curiosamente, pese a que fueron quienes se opusieron a la propuesta de Vox, los grupos de izquierdas fueron los más "transparentes" en el pasado mandato, detallando los gastos de forma individual e incluyendo todos los conceptos. El entonces bipartito, optó por una fórmula "generalizada", sumando los importes de áreas como "reuniones" o "atenciones protocolarias".