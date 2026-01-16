Marciano Gómez reitera que la jornada de 35 horas en sanidad se implantará cuando esté para todos los funcionarios

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha insistido este viernes en que la jornada de 35 horas para los profesionales de la sanidad pública valenciana se implantará cuando se establezca para todos los funcionarios de la Comunidad. "Yo insisto, y me reitero, lo dije y lo haré, en el momento en que la Mesa General ponga las 35 horas, la Conselleria de Sanidad las pondrá".

Así lo ha trasladado tras presentar el balance anual de trasplantes, preguntado por si llegará la jornada de 35 horas semanales para los sanitarios de la Comunidad Valenciana. El pasado martes, los sindicatos SATSE, CCOO, UGT, CSIF, Intersindical Salut y Simap volvieron a salir a la calle al grito de "Marciano dimisión" para exigir al conseller que "rectifique" y "recupere el diálogo y cumpla lo pactado" con las 35 horas, ya que se trata de un compromiso adquirido en 2023.

Pacto

Gómez ha explicado, como ya ha hecho "muchas veces", que cuando llegó al departamento sanitario en 2023 había un acuerdo del anterior gobierno del Botànic "que era nulo, y así lo dijo la Abogacía" de la Generalitat. "No había un acuerdo de 35 horas, había un acuerdo de disminución de jornada laboral anual -ha precisado-. Al disminuir la jornada anual en 11, dividían por el número de semanas y salían 35 horas. Pero no era una jornada laboral semanal por 35 horas".

Dicho esto, ha indicado que el se comprometió a implantar la jornada de 35 horas y después se llegó a "un pacto de legislatura" para establecer las 35 horas para todos los funcionarios. Tras señalar que la Mesa Sectorial de Sanidad está por debajo de la Mesa General de Negociación, ha recalcado: "en el momento que ellos lo pongan, lo pondremos nosotros".

Factor añadido

Además, ha apuntado como "factor añadido" al nuevo Estatuto Marco planteado por el Ministerio de Sanidad. "La ministra Mónica García ha abierto un problema que no existía y ahora quiere pasar ese problema a las comunidades autónomas para resolverlo. No se puede hacer ninguna negociación sin que esté el personal facultativo, sin que estén los médicos".

Aunque se ha mostrado partidario de que haya un nuevo estatuto y de que sea "moderno" e incluya todas las reclamaciones de la ciudadanía, ha insistido en que se debe aprobar con el acuerdo de todos los sindicatos y todos los gobiernos autonómicos, al ser los responsables de gestionar la sanidad.

Y ha garantizado que su departamento está dispuesto a colaborar "en la medida de lo posible", siempre que el Ministerio esté dispuesto a atender las reivindicaciones. "Todas las huelgas que estamos teniendo de personal facultativo, que las sufren los valencianos, no es responsabilidad de este conseller, es responsabilidad de políticas del Ministerio", ha recalcado, por lo que ha "rogado" al Ministerio "que arregle cuanto antes esto".

La vacunación contra la gripe se mantiene El conseller de Sanidad ha explicado que el pico de incidencia de enfermedades respiratorias en la Comunidad Valenciana se encuentra en "un lento y progresivo descenso", junto a una bajada de la presión asistencial en los hospitales, pero ha remarcado que hay que ser "muy prudentes" y no bajar la guardia en los próximos meses. De hecho, ha asegurado que su departamento "no va levantar los dispositivos" de vacunación.

Mesa de negociación

En cualquier caso, el conseller ha garantizado que no esperará a que entre en vigor ese estatuto para implantar la jornada de 35 horas, sino que se hará cuando se apruebe en Mesa General de Negociación. Al ser preguntado por el hecho de que el acuerdo de la mesa daba libertad a cada ámbito para que emprendiera una negociación separada, ha replicado que "una cosa es que te dé libertad y otra cosa es que tú quieras estar bajo el paraguas de la Mesa General".

"Aunque haya una idiosincrasia entre lo que es el personal estatutario, que somos nosotros, y el personal funcionario, que es la función pública, lo que tiene que haber es una homogeneización de criterios para que todo el personal que trabajamos en la administración pública podamos alcanzarlo", ha argumentado.