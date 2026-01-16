Los médicos del INSS alertan de que están valorando la incapacidad a 600 días, 300 más que en 2022

Los médicos inspectores del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) alertan del colapso que sufren a la hora de realizar la valoración de incapacidad de los pacientes que están baja, por la falta de personal y medios, pues están revisando a 600 días frente a los 300 dias de media en 2022, es decir, con casi un año de retraso. La disminución en el número de inspectores -en la provincia de Alicante son ahora la mitad que en 2013- provoca que se hayan duplicado los expedientes por resolver y que se registre un incremento exponencial de la incapacidad tanto temporal como permanente.

Como ejemplo, un paciente que en abril hará dos años que sufrió una grave enfermedad ha explicado a este diario que ha superado ya los 545 días de baja (año y medio) y que, además del retraso en la valoración del INSS, sufre el del grado de discapacidad que realiza la Generalitat Valenciana.

Esta situación afecta a todo el país, y cada vez son más las valoraciones no presenciales que se ven obligados a realizar, bien en base a informes de parte, como las mutuas, o a través de videoconferencia.

Así lo confirman la comisión ejecutiva del Sindicato de Médicos Inspectores de la Seguridad Social (Simediss) y trabajadores afectados, que han decidido incrementar, a partir del 27 de enero, las medidas de presión parciales que están llevando a cabo desde octubre ante lo que consideran una actitud de nula voluntad de diálogo por parte de la Administración. Denuncian una pérdida progresiva de derechos profesionales y laborales, y sobre todo una grave pérdida de derechos para la ciudadanía, a la que recuerdan que se deben como garantes del sistema público.

Déficit estructural de médicos inspectores

La situación se agrava por un déficit estructural histórico de médicos. Los inspectores alertan de que no se ha realizado un estudio serio de necesidades de recursos humanos desde antes de 2013. En aquel momento se estimaba que eran necesarios 665 médicos inspectores en toda España. Actualmente, hay 432, de los cuales 205 superan los 60 años, lo que anticipa un problema aún mayor a corto plazo.

Este déficit ha tenido un impacto directo en la gestión. En 2022, antes del Real Decreto, había unos 60.000 expedientes pendientes de incapacidad temporal y permanente a nivel nacional. En 2025, esa cifra ha ascendido a 145.000 expedientes, lo que evidencia, según los médicos, una gestión nefasta y la ausencia de soluciones estructurales.

En provincias como Alicante, la situación es especialmente grave: la plantilla estimada en 2013 era de 26 médicos inspectores, mientras que actualmente solo hay 13, es decir, la mitad.

Consecuencias para la ciudadanía

Los médicos inspectores alertan de que esta gestión tiene consecuencias económicas graves. En 2022, los pacientes eran valorados antes del día 300 de baja; en 2025, muchos no son vistos hasta después del día 600. Esto implica cientos de días de baja abonados sin una valoración médica adecuada, lo que supone un enorme coste para las arcas públicas y, a su juicio, una forma de mal uso del dinero público.

Además, consideran que esta falta de control perjudica tanto a los pacientes que realmente están enfermos —que podrían acceder antes a una incapacidad permanente— como al propio sistema, al abrir la puerta al fraude.

Por todo ello, los médicos inspectores insisten en que la solución pasa por aumentar plantillas, dotar de medios adecuados y garantizar valoraciones médicas presenciales, defendiendo un sistema público justo, riguroso y de calidad, que proteja tanto a los profesionales como a la ciudadanía.

Instrucciones que vulneran la normativa médica

Lejos de aliviar la carga, en septiembre de 2025 la Dirección General del INSS emitió nuevas instrucciones que consideran que incrementan aún más el volumen de trabajo, con el objetivo —según denuncian— de maquillar las cifras de gestión.

Entre estas medidas destaca el impulso de las valoraciones no presenciales, una práctica que, según los médicos inspectores, vulnera la normativa que regula su actuación, el código deontológico y el propio acto médico.

Estas valoraciones no presenciales afectan a expedientes especialmente sensibles, como las reclamaciones previas a la vía judicial, las recaídas tras el alta, o las lesiones permanentes no invalidantes derivadas de accidentes de trabajo. En algunos casos, se les está indicando que resuelvan expedientes basándose únicamente en informes de las mutuas, lo que consideran una auténtica aberración y una situación de indefensión para el trabajador.

En provincias como Alicante, muchas de estas valoraciones presenciales no se están realizando, pese a que la normativa establece que el médico debe certificar personalmente que lo que firma es veraz. Incluso se está promoviendo el uso de videoconsultas como sustituto del acto médico, cuando la propia Organización Mundial de la Salud advierte de que solo pueden ser un complemento, nunca un sustituto por lo que son críticos con esta medida.

Origen del conflicto

El conflicto se inicia con la entrada en vigor del Real Decreto 2/2023, de 16 de mayo, que modificó profundamente la gestión de la incapacidad temporal y permanente. Desde el primer momento, los médicos inspectores advirtieron que la norma provocaría un incremento masivo de los procesos de incapacidad temporal y, como consecuencia directa, también de la incapacidad permanente, ya que esta se inicia de oficio cuando una baja médica alcanza los 545 días.

Sin embargo, lejos de reforzar el sistema, se eliminó en la práctica el papel de los equipos de valoración de incapacidades (tribunales médicos) entre los meses 12 y 18, trasladando sus funciones a los médicos inspectores sin aumentar plantillas, sin dotación de medios y sin ajustar los tiempos de valoración por paciente, afirman.

Los profesionales dejaron claro que no se oponían a asumir nuevas funciones, pero exigían recursos y tiempo suficiente, algo que nunca llegó.

Medidas de presión

Desde el mes de octubre, los médicos inspectores vienen realizando paros parciales indefinidos, consistentes en una hora diaria de huelga tres días a la semana. A esta medida se suma ahora la convocatoria de una jornada completa de huelga el día 27 de cada mes, comenzando el 27 de enero, y de forma indefinida, hasta que la Administración rectifique y adopte medidas que permitan recuperar la “cordura” y la calidad del sistema público.

Los médicos inspectores denuncian además que ni siquiera se está respetando el derecho a huelga, especialmente en las sesiones de los Equipos de Valoración de Incapacidades. Por este motivo, se ha remitido un escrito a la Dirección General del INSS alertando de estas irregularidades.