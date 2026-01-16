Una ong de la provincia viaja a Gambia para luchar contra la ceguera evitable

La ong ACCI (Asociación Contra la Ceguera Internacional), con sede en la provincia, desarrolla su expedición oftalmológica 2025–2026 a Gambia, una misión solidaria para devolver la visión y mejorar la calidad de vida de cientos de personas en zonas con escasos recursos sanitarios.

La expedición cuenta con un equipo de profesionales sanitarios voluntarios —oftalmólogos, optometristas, anestesistas, personal de enfermería y cooperantes— que realizarán consultas oftalmológicas, cirugías de cataratas, tratamientos especializados y entrega de gafas graduadas, en coordinación con hospitales y personal médico local.

Este año, además, en la misión participará un segundo equipo procedente de Salamanca, perteneciente a la entidad Insadof, que desarrollará su labor de forma paralela en Banjul, la capital del país. El equipo centrará su intervención en la localidad de Bwiam, ampliando el alcance sanitario de la expedición y multiplicando el número de pacientes atendidos.

Envío de material médico

Desde el pasado mes de marzo, la organización ha llevado a cabo un intenso trabajo de planificación que ha incluido la recogida y envío de material médico y quirúrgico, la adquisición de más de 200 packs quirúrgicos y lentes intraoculares, así como la gestión de permisos sanitarios, vuelos y seguros. Todo el material ya se encuentra en Gambia gracias a la colaboración de entidades locales como la Fundación Kalilu, que apoya la logística sobre el terreno.

La intervención se enmarca dentro de una ong que desde 2008 trabaja de forma continuada en África Occidental combatiendo la ceguera evitable y facilitando el acceso a la salud visual a comunidades vulnerables.

Desde la organización destacan que esta nueva expedición es posible gracias al compromiso de los voluntarios, así como al apoyo de instituciones públicas, empresas colaboradoras, socios y donantes de la provincia, cuyo respaldo permite que estas misiones solidarias sigan adelante año tras año.

Con esta nueva expedición conjunta, ACCI reafirma su compromiso con la cooperación internacional y la solidaridad, llevando desde la provincia luz, salud y esperanza a quienes más lo necesitan.

Un equipo médico de la ong operando / Vicente Albero Irles

Crónica de la expedición

Un viaje de luz, compromiso y esperanza

Destino: Bwiam y Banjul (Gambia)

La expedición oftalmológica ACCI 2025–26 comenzó a gestarse en marzo de 2025, cuando la idea de volver a Gambia dejó de ser un deseo para convertirse en un compromiso real. No se trataba únicamente de organizar una misión médica, sino de renovar una promesa: devolver la visión y la esperanza a cientos de personas.

El primer paso fue confirmar el equipo humano. Profesionales dispuestos a dejar atrás su rutina, su trabajo y su comodidad para embarcarse en una aventura solidaria. Una vez reunido el equipo, empezó la verdadera carrera contrarreloj

La logística

Reunir el material quirúrgico necesario fue una tarea titánica. Batas, calzas, petos, instrumental, lentes intraoculares… Todo aquello que no se ve, pero sin lo cual no se puede operar. El material se concentró en la sede de ACCI en Elda, donde fue revisado con minuciosidad.

A mitad del proceso surgió una nueva oportunidad: colaborar en una segunda expedición paralela junto al Instituto Salmantino de Oftalmología y la ong Aseda. Esto implicó duplicar esfuerzos, material y coordinación, demostrando que cuando la causa lo merece, siempre se puede ir un paso más allá.

Operaciones en Gambia / INFORMACIÓN

Se adquirieron 200 packs quirúrgicos y lentes intraoculares de alta graduación, adaptadas a las necesidades de los pacientes gambianos. Todo fue enviado en contenedor desde Santa Perpetua de Mogoda y llegó a Gambia a finales de septiembre, siendo recibido y custodiado por la Fundación Kalilu, nuestro aliado local.

La organización de vuelos, seguros, documentación y permisos sanitarios fue otro reto importante. Coordinación entre salidas desde Valencia y Madrid, incorporaciones de última hora, benefactores que decidieron sumarse… Cada billete emitido era un paso más hacia la luz.

La obtención de permisos del Medical and Dental Council of Gambia supuso un auténtico maratón burocrático: títulos, certificados, traducciones y formularios. Todo para garantizar que la labor médica se realizara con plena legalidad y seguridad.

Trabajo en red

Esta misión se sostiene gracias a una red humana sólida: memorandos de entendimiento, cartas de invitación, coordinación con hospitales locales, oftalmólogos gambianos y responsables sanitarios. La selección previa de pacientes y la planificación de circuitos asistenciales son claves para el éxito de la expedición.

Se han reservado alojamientos en Senegambia y Bwiam, y se ha organizado el transporte del equipo y de los pacientes mediante un pequeño autobús y vehículos locales.

La solicitud y exportación de medicación desde el Hospital General de Elda ha sido otro punto crítico. Sin estos permisos, la expedición no sería posible.

Subvenciones

Paralelamente, ACCI ha participado en diversas convocatorias de subvenciones (Ayuntamientos de Petrer y Elda, Colegio de Médicos de Alicante), incluyendo defensas orales de los proyectos. Un trabajo silencioso, constante y poco visible… pero absolutamente imprescindible.

La expedición es mucho más que un proyecto médico. Es el resultado de meses de esfuerzo, coordinación y vocación. "Cada documento firmado, cada caja enviada y cada llamada realizada construyen el puente que nos permitirá devolver la visión a quienes viven en la oscuridad", concluyen desde la ong.