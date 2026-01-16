El Palmeral de Alicante cerrará por las mañanas: la razón y desde cuándo

El parque de El Palmeral de Alicante cerrará por las mañanas del lunes 19 al viernes 23 de enero, en horario de 9 a 15 horas, para llevar a cabo trabajos de mantenimiento y poda de las palmeras, además de una revisión general y ajustes en los mecanismos de riego. El espacio verde, situado en San Gabriel, sí abrirá en horario vespertino, de 15 a 23 horas, el horario habitual de cierre.

La Concejalía de Medio Ambiente ha decidido este cierre matinal para facilitar unas tareas periódicas que implican el movimiento de camiones-cesta para los trabajos en altura y de otros vehículos destinados a la retirada de ramas. La presencia de esta maquinaria y el propio desarrollo de la poda dificultan el tránsito seguro de peatones por el recinto, de ahí la limitación de acceso en las horas de mayor trabajo.

Mantenimiento y seguridad

El Palmeral cuenta con más de 7.000 palmeras, la mayoría datileras, y las labores previstas incluyen poda, supervisión de ejemplares y la puesta a punto del sistema de riego. El Ayuntamiento recuerda que el parque permanecerá accesible cada día a partir de las 15 horas, una vez concluya la franja de trabajo.

El parque reabrió de forma definitiva en abril de 2024, tras finalizar la segunda fase de su reforma integral, con una inversión global que supera los 1,3 millones de euros. Esa actuación incorporó nuevos espacios de uso familiar y deportivo, como áreas de juegos infantiles, zonas de calistenia, una pista de pump track y la adecuación del embarcadero.

La segunda fase de las obras fue adjudicada en octubre de 2023 a Imesapi S. A. por 981.989 euros, con el objetivo de reforzar la proyección familiar y saludable del recinto mediante nuevas áreas de actividad.

Más de 1,3 millones de inversión

Sumando la primera fase, valorada en 362.153 euros, la inversión total supera los 1,3 millones y ha permitido la puesta al día un enclave medioambiental de referencia en la ciudad. Inaugurado en 1997, El Palmeral es uno de los parques más frecuentados por familias y visitantes, con lagos y zonas recreativas.

La reforma integral ha incluido mejoras en viarios, lagos, mobiliario, servicios, accesos y vallado perimetral, además de actuaciones en aceras, cartelería y nuevas plantaciones de palmeras, arbolado, plantas y arbustos, siguiendo el proyecto municipal ‘Brota Alicante’.