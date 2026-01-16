Problemas de tráfico en Alicante: la reparación del colector en Soto Ameno obliga a cortar la circulación durante cuatro meses

A partir del próximo lunes 19 de enero, la avenida de los Condes de Soto Ameno en Alicante quedará completamente cortada al tráfico debido a la renovación del colector que se encuentra en la vía y cuya rotura parcial provocó ya un hundimiento en la vía en septiembre de 2024. Aguas de Alicante llevará a cabo ahora una reforma integral de la red de alcantarillado en esta calle, una de las principales vías de salida de la ciudad por la que circulan cada día más de 4.000 vehículos, y en las calles adyacentes del barrio de San Blas, lo que implicará cortes de tráfico durante los próximos cuatro meses. La obra se realizará en dos fases, con desvíos habilitados a través de las calles Cardenal Belluga, Bono Guarner y Antonio Martín Trenco.

La obra que comenzará la próxima semana tiene como objetivo renovar la parte del colector de la calle Soto Ameno que no fue afectada por el hundimiento de septiembre de 2024. En aquel momento, se renovaron los 52 metros del tramo afectado por la rotura de la tubería y, ahora, con esta nueva fase de obras, se procederá a completar la renovacióndel colector, una obra necesaria para evitar nuevos hundimientos en esta infraestructura, que es de hormigón en masa y tiene más de 50 años.

La primera fase de los trabajos, que comienza el lunes 19 de enero, afectará al tramo inferior de la avenida de Soto Ameno, entre las calles Santa Felicitas y Santa Isabel, donde el tráfico quedará cortado. La segunda fase, que se ejecutará una vez terminada la primera, consistirá en la renovación del colector en el tramo superior de la avenida. Para mitigar los efectos del corte, se permitirá el giro a la derecha en la calle Blas de Loma, lo que facilitará el acceso a zonas como el Castillo de San Fernando y el instituto Miguel Hernández.

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Alicante, Carlos de Juan, ha explicado que "estos trabajos de saneamiento del alcantarillado son tan complejos como necesarios y conllevan una considerable afección al tráfico en el acceso al barrio de San Blas, por lo que es necesario hacer una llamada a la paciencia y la comprensión de los ciudadanos durante este período de tiempo".

Así quedan las líneas de autobús

Desde el 19 de enero, las líneas 5 y 12 de autobús modificarán sus recorridos debido a las obras en Soto Ameno. En cuanto a la línea 5 de autobús, en su recorrido hacia San Agustín, experimentará un desvío debido a las obras en la avenida de Soto Ameno. En lugar de seguir su ruta habitual, los autobuses tomarán la Avenida Maisonnave, luego girarán hacia la Avenida Aguilera y seguirán por las calles Princesa Mercedes, Auso y Monzo, Santo Domingo y Martín Trenco, para recuperar su recorrido habitual. Este desvío se mantendrá hasta la finalización de las obras en mayo.

La línea 12 de autobús, en su recorrido hacia el PAU 1, sufrirá dos desvíos debido a las obras tanto Soto Ameno como en la calle Recadero de los Ríos. En primer lugar, desde el 19 de enero, los autobuses desviarán su recorrido desde la Avenida Maisonnave, continuando por la Avenida Aguilera, las calles Princesa Mercedes, Auso y Monzo, y Capitán General Gutiérrez Mellado, para retomar su itinerario habitual.

Igualmente, la línea 14 de autobús sufrirá modificaciones en su trayecto debido a las obras de la calle Recadero de los Ríos. El desvío será similar al de la línea 12, con los autobuses tomando la Avenida Maisonnave, continuando por la Avenida Aguilera y las calles adyacentes, y recuperando su recorrido habitual en las proximidades de la zona afectada.

Además, a partir del lunes 19 de enero, las líneas 6 y 10 también realizarán desvíos a causa de unas obras en la calle San Mateo. En el caso de la línea 6, en dirección a la Estación de Autobuses, los autobuses desviarán su recorrido desde la Avenida Periodista Rodolfo Salazar, continuando por la Avenida Padre Esplá, las calles Pintor Zuluaga, Góngora, Amadeo de Saboya, Pinoso, Avenida Jijona y Plaza de Toros, para recuperar su itinerario habitual. Por su parte, la línea 10, en dirección a la Rambla, modificará su recorrido desde la Plaza de Manila, continuando por las calles Góngora, Amadeo de Saboya, Pinoso, Avenida Jijona y Plaza de Toros, retomando su ruta habitual. Las paradas dentro del recorrido desviado estarán habilitadas.

El hundimiento de la calzada en 2024

Este cierre de tráfico se deriva del hundimiento de la calzada ocurrido el 30 de septiembre de 2024, cuando una rotura en una tubería subterránea provocó el colapso de una de las principales vías de salida del barrio de San Blas hacia la avenida Doctor Rico. El incidente obligó entonces a desviar el tráfico rodado y las líneas de autobuses 5 y 12, que tuvieron que seguir itinerarios alternativos, para realizar la reparación y renovación de más de 52 metros de tramo afectado.

Tras finalizar las obras de reparación del colector de aguas residuales, el Ayuntamiento de Alicante, procedió en octubre a la reapertura parcial de la avenida de Soto Ameno Sin embargo, la obra de renovación completa del alcantarillado estaba pendiente, lo que ahora requiere estos cortes de tráfico adicionales para acabar de renovar el colector al completo y evitar nuevos hundimientos en esta infraesctructura.

Manifestación de tractores

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Alicante advierten de que el tráfico rodado se verá afectado el próximo jueves 22 de enero en Alicante por una manifestación de tractores que recorrerá las principales vías del centro de la ciudad, entre las 11.30 y las 13.00 horas.

En concreto, está previsto unos 120 tractores discurran por avenida de Aguilera, Plaza de la Estrella, avenida de la Estación, Plaza de Luceros, Federico Soto, Doctor Gadea, Maisonnave, Óscar Esplá, Explanada del Puerto, Plaza Puerta del Mar y Plaza del Arquitecto Miguel López