Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asesor MazónCaso DanielaCámara de AlicanteFamilia Julio IglesiasDonación de órganosLODVG Benidorm Fest
instagramlinkedin

Suma concertará una operación de tesorería de 210 millones de euros con el fin de anticipar liquidez a los ayuntamientos

El pleno de la Diputacion autoriza y avala la operación especial de tesorería

Un total de 120 municipios recibieron en 2025 el anticipo a cuenta de la recaudación de impuestos

Votación en el pleno de la Diputación de Alicante.

Votación en el pleno de la Diputación de Alicante. / Jose Navarro

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

Suma concertará una operación especial de tesorería por 210 millones de euros para ofrecer anticipos a los ayuntamientos de la provincia a cuenta de la recaudación de impuestos. El pleno de la Diputacion de Alicante autorizó ayer esta operación, que se firmará próximamente con distintas entidades bancarias.

Este sistema permite a los municipios que tienen delegada en Suma la gestión y cobro de sus tributos (IBI e IAE) afrontar en mejores condiciones y desde principios de año el pago de sus gastos corrientes sin tener que esperar a que finalice la recaudación de sus impuestos a finales de octubre.

En 2025, un total de 120 ayuntamientos se beneficiaron de esta operación especial, que fue por una cuantía de 206 millones de euros, y se cerró con un índice de referencia de Euribor a 3 meses más un diferencial entre 0 y 0,3%, lo que redundó en un menor coste financiero para los ayuntamientos gracias a la sólida situación económica del organismo tributario de la Diputación de Alicante, así como a la buena disposición de las entidades convocadas en la presentación de ofertas.

El importe transferido a los ayuntamientos durante el periodo de enero a septiembre 2025 ascendió a 228.828.544 euros, superando en 22.848.544el montante total de la operación especial de tesorería contratada. Dicho importe fue asumido con cargo a la liquidez del organismo tributario. En el ejercicio 2025, el interés repercutido a los ayuntamientos ha sido del 1,77%, 28 puntos básicos inferior al de 2024.

Dichos anticipos se calculan en función del volumen de recaudación estimada de cada ayuntamiento para el ejercicio en curso, estableciéndose un máximo del 75% de dicho volumen de recaudación. A partir de ahí, los municipios pueden solicitar la cantidad que precisen y los adelantos se fraccionan en nueve mensualidades, de modo que pueden disponer cada mes del dinero que necesiten para sus gastos corrientes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Zara pone cifras a su futuro edificio en Maisonnave: 3,1 millones de inversión y 18 meses de obras
  2. La Aemet avisa de la llegada de una dana que traerá a la provincia de Alicante un fin de semana de lluvia y frío
  3. El futuro de Zara: así se protegerá el edificio histórico incluido en su nueva tienda en Alicante
  4. Detenido un mando de la Policía Local de Alicante por presuntos malos tratos
  5. Los directores de los centros educativos tendrán un teléfono corporativo para gestionar avisos por dana
  6. El juzgado archiva la denuncia por violencia de género contra un mando de la Policía Local de Alicante: 'Me han hundido la vida
  7. La Aemet alerta de un posible temporal con tormentas, crecidas e inundaciones en la costa mediterránea
  8. Las pantallas de la ZBE de Alicante cambian la contaminación por el cierre de la plaza del Ayuntamiento

Problemas de tráfico en Alicante: la reparación del colector en Soto Ameno obliga a cortar la circulación durante cuatro meses

Problemas de tráfico en Alicante: la reparación del colector en Soto Ameno obliga a cortar la circulación durante cuatro meses

Escombros, tuberías y hierros se acumulan más de un mes en un centro de adultos de Alicante

Escombros, tuberías y hierros se acumulan más de un mes en un centro de adultos de Alicante

Suma concertará una operación de tesorería de 210 millones de euros con el fin de anticipar liquidez a los ayuntamientos

Suma concertará una operación de tesorería de 210 millones de euros con el fin de anticipar liquidez a los ayuntamientos

El comercio de la calle de las setas de Alicante teme que las obras se alarguen hasta Semana Santa

El candidato Javier Romero promete transparencia y unidad a los socios del Real Club de Regatas de Alicante

Un año de retraso en la valoración de la incapacidad

Un año de retraso en la valoración de la incapacidad

Toni Pérez destaca la seguridad como un estímulo para la llegada de visitantes a la provincia de Alicante

Toni Pérez destaca la seguridad como un estímulo para la llegada de visitantes a la provincia de Alicante

La Enfermería de Alicante se opone a la guía de intervención en procesos agudos que plantea Sanidad

La Enfermería de Alicante se opone a la guía de intervención en procesos agudos que plantea Sanidad
Tracking Pixel Contents