Suma concertará una operación de tesorería de 210 millones de euros con el fin de anticipar liquidez a los ayuntamientos
El pleno de la Diputacion autoriza y avala la operación especial de tesorería
Un total de 120 municipios recibieron en 2025 el anticipo a cuenta de la recaudación de impuestos
Suma concertará una operación especial de tesorería por 210 millones de euros para ofrecer anticipos a los ayuntamientos de la provincia a cuenta de la recaudación de impuestos. El pleno de la Diputacion de Alicante autorizó ayer esta operación, que se firmará próximamente con distintas entidades bancarias.
Este sistema permite a los municipios que tienen delegada en Suma la gestión y cobro de sus tributos (IBI e IAE) afrontar en mejores condiciones y desde principios de año el pago de sus gastos corrientes sin tener que esperar a que finalice la recaudación de sus impuestos a finales de octubre.
En 2025, un total de 120 ayuntamientos se beneficiaron de esta operación especial, que fue por una cuantía de 206 millones de euros, y se cerró con un índice de referencia de Euribor a 3 meses más un diferencial entre 0 y 0,3%, lo que redundó en un menor coste financiero para los ayuntamientos gracias a la sólida situación económica del organismo tributario de la Diputación de Alicante, así como a la buena disposición de las entidades convocadas en la presentación de ofertas.
El importe transferido a los ayuntamientos durante el periodo de enero a septiembre 2025 ascendió a 228.828.544 euros, superando en 22.848.544el montante total de la operación especial de tesorería contratada. Dicho importe fue asumido con cargo a la liquidez del organismo tributario. En el ejercicio 2025, el interés repercutido a los ayuntamientos ha sido del 1,77%, 28 puntos básicos inferior al de 2024.
Dichos anticipos se calculan en función del volumen de recaudación estimada de cada ayuntamiento para el ejercicio en curso, estableciéndose un máximo del 75% de dicho volumen de recaudación. A partir de ahí, los municipios pueden solicitar la cantidad que precisen y los adelantos se fraccionan en nueve mensualidades, de modo que pueden disponer cada mes del dinero que necesiten para sus gastos corrientes.
- Zara pone cifras a su futuro edificio en Maisonnave: 3,1 millones de inversión y 18 meses de obras
- La Aemet avisa de la llegada de una dana que traerá a la provincia de Alicante un fin de semana de lluvia y frío
- El futuro de Zara: así se protegerá el edificio histórico incluido en su nueva tienda en Alicante
- Detenido un mando de la Policía Local de Alicante por presuntos malos tratos
- Los directores de los centros educativos tendrán un teléfono corporativo para gestionar avisos por dana
- El juzgado archiva la denuncia por violencia de género contra un mando de la Policía Local de Alicante: 'Me han hundido la vida
- La Aemet alerta de un posible temporal con tormentas, crecidas e inundaciones en la costa mediterránea
- Las pantallas de la ZBE de Alicante cambian la contaminación por el cierre de la plaza del Ayuntamiento