Suma concertará una operación de tesorería de 210 millones de euros con el fin de anticipar liquidez a los ayuntamientos

Suma concertará una operación especial de tesorería por 210 millones de euros para ofrecer anticipos a los ayuntamientos de la provincia a cuenta de la recaudación de impuestos. El pleno de la Diputacion de Alicante autorizó ayer esta operación, que se firmará próximamente con distintas entidades bancarias.

Este sistema permite a los municipios que tienen delegada en Suma la gestión y cobro de sus tributos (IBI e IAE) afrontar en mejores condiciones y desde principios de año el pago de sus gastos corrientes sin tener que esperar a que finalice la recaudación de sus impuestos a finales de octubre.

En 2025, un total de 120 ayuntamientos se beneficiaron de esta operación especial, que fue por una cuantía de 206 millones de euros, y se cerró con un índice de referencia de Euribor a 3 meses más un diferencial entre 0 y 0,3%, lo que redundó en un menor coste financiero para los ayuntamientos gracias a la sólida situación económica del organismo tributario de la Diputación de Alicante, así como a la buena disposición de las entidades convocadas en la presentación de ofertas.

El importe transferido a los ayuntamientos durante el periodo de enero a septiembre 2025 ascendió a 228.828.544 euros, superando en 22.848.544el montante total de la operación especial de tesorería contratada. Dicho importe fue asumido con cargo a la liquidez del organismo tributario. En el ejercicio 2025, el interés repercutido a los ayuntamientos ha sido del 1,77%, 28 puntos básicos inferior al de 2024.

Dichos anticipos se calculan en función del volumen de recaudación estimada de cada ayuntamiento para el ejercicio en curso, estableciéndose un máximo del 75% de dicho volumen de recaudación. A partir de ahí, los municipios pueden solicitar la cantidad que precisen y los adelantos se fraccionan en nueve mensualidades, de modo que pueden disponer cada mes del dinero que necesiten para sus gastos corrientes.