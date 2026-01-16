La Aemet avisa de la llegada de una dana que traerá a la provincia de Alicante un fin de semana de lluvia y frío

La provincia de Alicante entra en un fin de semana marcado por el cambio de tiempo, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que ya advierte de la influencia de una dana que se irá descolgando sobre la Península y acabará reforzando la inestabilidad en el Mediterráneo. Este embolsamiento de aire frío en altura, en combinación con un flujo húmedo del este, será el responsable de un episodio más invernal, con aumento de la nubosidad, lluvias por momentos y un descenso progresivo de las temperaturas.

El viernes actuará como jornada de transición, con cielos mayoritariamente nubosos, ambiente húmedo y precipitaciones débiles y dispersas, más probables en el interior que en la costa. Las temperaturas aún se mantendrán contenidas, aunque ya se notará una ligera bajada de las máximas. Será a partir del sábado cuando la inestabilidad gane protagonismo, con lluvias más generalizadas, riesgo de chubascos localmente intensos y un descenso térmico más claro, especialmente en zonas del norte y del interior de la provincia.

De cara al domingo, la dinámica seguirá siendo inestable, con chubascos intermitentes y una sensación plenamente invernal, reforzada por la bajada de las mínimas y la entrada de aire más frío. La Aemet no descarta que este escenario sea solo el preludio de un episodio más adverso a comienzos de la próxima semana, cuando la dana podría intensificarse sobre el área mediterránea, por lo que recomienda seguir con atención la evolución de los próximos pronósticos, ya que, dada la naturaleza del episodio, existe una elevada incertidumbre sobre las áreas más afectadas por las precipitaciones.

El tiempo en Alicante

La capital alicantina afronta un viernes cubierto, con ambiente húmedo y sensación más fresca conforme avance el día. Las lluvias, si aparecen, serán en general débiles y a ratos, con temperaturas entre 8 ºC y 17 ºC. El sábado será más revuelto, con lluvia prácticamente asegurada por momentos y riesgo de tormenta, además de un claro descenso térmico: 8 ºC de mínima y 14 ºC de máxima. La cota de nieve bajará a 1.300-1.500 m, una señal de aire más frío sobre la provincia. Para el domingo se mantendrá la dinámica de chubascos intermitentes, con una bajada adicional en la mínima y sensación más invernal: 6 ºC / 14 ºC. La cota de nieve ronda los 1.100 m, ya más cercana a las sierras, aunque la clave será dónde y cuándo caiga la precipitación.

El tiempo en Elche

Elche vivirá un viernes más gris, con predominio de nubes y alguna lluvia débil ocasional, en un ambiente algo más fresco que estos últimos días, con temperaturas entre 7 ºC y 17 ºC. El sábado se espera un día más desapacible, con precipitaciones más probables y un descenso térmico que dejará valores entre 7 ºC y 15 ºC, mientras la cota de nieve baja en el interior. El domingo seguirá la inestabilidad, con chubascos a ratos y una mínima más baja, en torno a 4 ºC, y una máxima que rondará los 14 ºC.

El tiempo en Benidorm

Benidorm afronta un viernes con nubes en aumento y posibilidad de lluvia débil al final del día, en un ambiente suave pero húmedo, con temperaturas entre 10 ºC y 15 ºC. El sábado será el día más inestable, con lluvias generalizadas e incluso tormentas puntuales, además de un descenso térmico que dejará la máxima en torno a 13 ºC y una mínima de 9º. El domingo continuará el tiempo cambiante, con chubascos intermitentes y ambiente fresco incluso junto al mar, con valores entre 8 ºC y 13 ºC. La cota de nieve se situará en torno a los 1.100 m.

El tiempo en Elda

Elda notará especialmente el cambio este viernes, con un cielo muy cubierto y lluvias débiles a lo largo del día, en un ambiente claramente más frío para el interior, con temperaturas entre 6 ºC y 15 ºC. El sábado será la jornada más desapacible, con precipitaciones frecuentes y una bajada notable de las temperaturas, que oscilaráne entre los 4ºC y los 13 ºC. El domingo persistirán los chubascos y el frío será más acusado a primera hora, con mínimas cercanas a 1 ºC y una cota de nieve ya en torno a los 1.100 m.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja encara un viernes de nubes y claros, con alguna lluvia débil puntual y temperaturas suaves para la época, entre 9 ºC y 16 ºC. El sábado la inestabilidad irá a más, aunque el mar suavizará la sensación térmica, con máximas cercanas a 15 ºC. El domingo se mantendrán los chubascos intermitentes y el ambiente será más fresco, con una mínima alrededor de 6 ºC y una máxima de 14 ºC.

El tiempo en Orihuela

Orihuela tendrá un viernes cada vez más cubierto, con ambiente húmedo y posibilidad de lluvia débil, y temperaturas entre 8 ºC y 17 ºC. El sábado será más frío y lluvioso, con un descenso de las máximas hasta los 14 ºC y un tiempo más revuelto. Para el domingo continuará la inestabilidad, con chubascos a ratos y una mínima que bajará hasta los 4 ºC, reforzando la sensación invernal en el interior.

El tiempo en Alcoy

Alcoy vivirá un viernes claramente desapacible, con nubosidad abundante, lluvias débiles y temperaturas con valores entre 7 ºC y 15 ºC, una sensación térmica más baja. El sábado será muy inestable, con lluvias persistentes y un descenso acusado de las temperaturas, que dejarán la máxima en torno a 11 ºC y mínimas de 4ºC. Además, la cota de nieve se situará entre los 1.400 y los 1.200 m. El domingo seguirá el ambiente frío y húmedo, con chubascos intermitentes, mínimas cercanas a 2ºC y la cota de nieve ya muy próxima a las sierras.

El tiempo en Dénia

Dénia afronta un viernes gris, con cielo muy nuboso y lluvias débiles, especialmente al final del día, y temperaturas entre 8 ºC y 17 ºC. El sábado apunta a ser el día más complicado en la Marina Alta, con precipitaciones generalizadas, riesgo de tormenta y un ambiente más fresco, con máximas en torno a 15 ºC y mínimas de 8ºC. El domingo continuará el tiempo inestable, con chubascos intermitentes y un descenso de las mínimas hasta los 6 ºC, mientras la cota de nieve se sitúa en torno a los 1.100 m.

¿Podría nevar en la provincia de Alicante?

La nieve vuelve a entrar en el radar este fin de semana en la provincia de Alicante, asociada a la entrada de aire frío ligada a la DANA que afectará al Mediterráneo. Según la Aemet, la cota de nieve se situará inicialmente en torno a los 1.400–1.500 metros el sábado, descendiendo durante el domingo hasta los 1.100-1.200 metros, lo que abre la puerta a nevadas en las zonas más altas del interior.

Las áreas con mayor probabilidad de ver nieve serán las sierras del norte y del interior, especialmente la Serra d’Aitana, la Serrella, la Mariola y el entorno del Maigmó, donde las temperaturas serán más bajas y la precipitación podría coincidir con la cota adecuada. En puntos elevados de Alcoy, Banyeres o la Vall de Gallinera, no se descarta que los chubascos dejen nieve o aguanieve, aunque el carácter irregular de las precipitaciones hace que el fenómeno dependa mucho del momento exacto en el que entren los frentes.

En cualquier caso, no se espera un episodio generalizado ni persistente, sino nevadas puntuales y muy localizadas, más probables en momentos de mayor intensidad de precipitación. La Aemet insiste en la incertidumbre propia de este tipo de situaciones, por lo que la evolución de la cota y la intensidad de las lluvias será clave para confirmar si la nieve llega finalmente a cuajar en las sierras alicantinas.