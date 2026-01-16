Toni Pérez destaca la seguridad como un estímulo para la llegada de visitantes a la provincia de Alicante

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha participado esta mañana en L’Alfàs del Pi en el I Foro Policía Local y Turismo, organizado por la Asociación de Jefes y Mandos de la Policía Local de la Comunitat Valenciana (UNIJEMPOL) y el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB).

El presidente, quien ha intervenido en una mesa redonda sobre los retos presentes y futuros del sector turístico en materia de seguridad, ha definido a la provincia como un “ excelente ejemplo ” de cómo la seguridad se integra en la experiencia turística.

“ Millones de visitantes nacionales e internacionales nos eligen cada año, no solo por la belleza de la Costa Blanca, sino también por la confianza y tranquilidad que les inspira nuestro territorio, un sentimiento que no surge de manera espontánea, sino que se construye día a día gracias al trabajo cercano, constante y profesional de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ”, ha señalado Pérez.

En este sentido, el responsable provincial ha destacado la importante labor que desarrolla la Policía Local que, en muchos casos, “ es el primer rostro institucional que el turista ve al llegar. Es quien orienta, informa, acompaña y protege ”.

El presidente ha sido, además, el encargado de clausurar esta jornada, que ha contado también con la asistencia del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, el director general de Turismo, Israel Martínez, el presidente de HOSBEC, Fede Fuster, los concejales de L’Alfàs del Pi Antoni Such y Luís Miguel Morant y la catedrática de la Universidad de Alicante Raquel Huete, entre otras autoridades y profesionales del sector.