Toni Pérez destaca la seguridad como un estímulo para la llegada de visitantes a la provincia de Alicante
El presidente de la Diputación de Alicante participa en L’Alfàs del Pi en el I Foro Policía Local y Turismo
El responsable institucional pone en valor el trabajo cercano, constante y profesional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha participado esta mañana en L’Alfàs del Pi en el I Foro Policía Local y Turismo, organizado por la Asociación de Jefes y Mandos de la Policía Local de la Comunitat Valenciana (UNIJEMPOL) y el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB).
El presidente, quien ha intervenido en una mesa redonda sobre los retos presentes y futuros del sector turístico en materia de seguridad, ha definido a la provincia como un “excelente ejemplo” de cómo la seguridad se integra en la experiencia turística.
“Millones de visitantes nacionales e internacionales nos eligen cada año, no solo por la belleza de la Costa Blanca, sino también por la confianza y tranquilidad que les inspira nuestro territorio, un sentimiento que no surge de manera espontánea, sino que se construye día a día gracias al trabajo cercano, constante y profesional de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, ha señalado Pérez.
En este sentido, el responsable provincial ha destacado la importante labor que desarrolla la Policía Local que, en muchos casos, “es el primer rostro institucional que el turista ve al llegar. Es quien orienta, informa, acompaña y protege”.
El presidente ha sido, además, el encargado de clausurar esta jornada, que ha contado también con la asistencia del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, el director general de Turismo, Israel Martínez, el presidente de HOSBEC, Fede Fuster, los concejales de L’Alfàs del Pi Antoni Such y Luís Miguel Morant y la catedrática de la Universidad de Alicante Raquel Huete, entre otras autoridades y profesionales del sector.
