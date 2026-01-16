Vuelve con interrupciones el agua al colegio San Blas tras dos días de caos y con alumnos sin ir a clase

Tras dos jornadas escolares caóticas, el agua ha vuelto al colegio San Blas de Alicante en la mañana de este viernes. El centro educativo ha recuperado el suministro desde las 10 de la mañana, al estar la fuga casi reparada, aunque sobre las 12 horas se ha vuelto a producir otra interrupción.

Han sido muchas las familias que han decidido no llevar a sus hijos a clase, después de que este jueves los baños se quedaran prácticamente inhabilitados, como consecuencia de no poder tirar de la cadena y por la acumulación de orines y excrementos.

De hecho, a primera hora varios padres y madres se han presentado de manera voluntaria en las instalaciones para tirar agua con garrafas a los inodoros, después de que los niños hicieran sus necesidades, con tal de que no se repitiera la desagradable situación del día anterior. Con botellas llenadas de una cisterna que ha aportado el Ayuntamiento han ido subiendo a los aseos por las escaleras, ya que el ascensor también continúa roto.

Una fuga deja sin agua dos días a un colegio de Alicante / Pilar Cortés

Otros progenitores, en cambio, han optado por dejar en casa a sus hijos, ante el temor de que volviera a repetirse un día similar y ante la incertidumbre de cuándo iba a estar reparada la fuga. La ausencia de escolares ha sido significativa, según fuentes del centro, que cifran en un 20% el número de niños que ha faltado.

También ha habido casos de padres que han preferido que los alumnos no se queden al comedor, un servicio que tanto el miércoles, como el jueves, también se vio afectado por el corte de agua, lo que obligó a los trabajadores a fregar y cocinar con agua embotellada.

Malestar por la tardanza

Con la avería reparada casi al 80 %, los profesores y escolares han respirado aliviados al ver que el agua volvía a salir por el grifo y que se podía tirar de la cadena a la hora de iniciarse las clases. Sin embargo, el malestar por lo ocurrido todavía continúa palpable entre familias y docentes, que critican la tardanza del Ayuntamiento en enviar a una empresa para reparar la avería. Y es que los operarios se presentaron en el colegio 24 horas después de cortarse el suministro.

Las alarmas saltaron el miércoles por la mañana tras detectar que los marcadores del contador del agua avanzaban a toda velocidad, por lo que la dirección se puso en contacto con el Ayuntamiento y Aguas de Alicante para tratar de resolver el problema. La fuga está localizada en un lateral del edificio, pero, al parecer, es interna por lo que nadie se había percatado del problema hasta entonces.