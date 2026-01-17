500 pasajeros atrapados en Madrid-Chamartín: un tren con parada en Alicante arranca tras largas horas de retraso

Cerca de 500 viajeros que partían desde la estación de Chamartín de Madrid se han quedado atrapados sin poder ir a sus casas, lugares de trabajo o destinos de ocio. Sin noticias del gran retraso que acumula su tren, más de dos horas, empiezan a sentarse los pasajeros en sus asientos.

Uno de los momentos de aglomeración en la estación de Chamartín en Madrid / Delgado

Una tarde que se les ha hecho eterna dado que el billete les indicaba que debían salir de Madrid a las 18:45 horas y realizar diferentes paradas hasta llegar a su destino, Murcia del Carmen a las 22:15 horas. Ni Albacete, ni Alicante, ni Elche han visto bajar a los viajeros y no se les espera hasta la medianoche en su destino final.

Cronograma que debía seguir el tren con destino a Murcia del Carmen y con parada en Alicante / INFORMACIÓN

El convoy ha arrancado finalmente cerca de las 21:30 horas y comienza así el recorrido de 3 horas y 29 minutos de los pasajeros que les ha tocado esperar un poco más de la cuenta para terminar su día en el destino elegido. Primero pararán en Albacete - Los Llanos, continuarán hacia Alicante - Terminal, llegarán a Elche - Elx AV y terminarán en Murcia - Murcia del Carmen.