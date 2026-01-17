Los niños de las Hogueras descubren el arte efímero desde dentro

Los más pequeños de las Hogueras de Alicante se empaparon este sábado de arte efímero desde su origen, allí donde todo comienza con una idea, se transforma en meses de trabajo y culmina, cada mes de junio, tomando las calles de la ciudad. Cerca de 200 niños y niñas pertenecientes a distintas comisiones participaron en una jornada formativa en la que visitaron distintos talleres de artistas foguerers para conocer de primera mano cómo se crean los monumentos.

La actividad se organizó en cuatro turnos de visita y permitió a los participantes adentrarse en dos talleres. La primera parada de la mañana tuvo lugar en el taller de Roberto Climent y Adrián Alcaraz, en Torrellano. Allí, los artistas explicaron a los niños el proceso de trabajo actual, con especial atención al modelado en 3D, las técnicas de modelado tradicional y el parcheado. Además, los pequeños pudieron ver la práctica lo aprendido con el obsequio de unos corazones que posteriormente pintaron, viviendo así una experiencia creativa completa.

Nuevas generaciones

La segunda visita se desarrolló en el taller del artista Fran Santoja, donde el recorrido se centró en el proceso creativo desde el boceto inicial hasta la transformación final en un monumento de hoguera. Los niños conocieron cómo una idea dibujada sobre el papel acaba convirtiéndose en una obra de gran formato destinada a arder. Como recuerdo de la jornada, cada participante se llevó las iniciales de su nombre realizadas durante la actividad.

Además, en la iniciativa también ha participado la Bellea del Foc infantil, Valentina Tárraga junto a sus damas de honor.

Los pequeños en una de las actividades preparadas en el taller. / TONY DIEZ

Este tipo de iniciativas buscan acercar el mundo de las Hogueras a las nuevas generaciones, fomentando el conocimiento por un oficio artesanal que combina tradición e innovación. La experiencia permite, además, que los futuros foguerers comprendan el valor cultural del arte efímero y el esfuerzo que hay detrás de cada monumento que se planta en la ciudad durante las fiestas oficiales, declaradas de Interés Turístico Internacional.

Una jornada didáctica y participativa que refuerza el vínculo entre los pequeños de las comisiones y los artistas, asegurando la transmisión de una tradición profundamente arraigada en Alicante.