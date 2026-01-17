El PSOE de Alicante denuncia el abandono de aceras y viales en los barrios
El Grupo Socialista asegura que la situación en la que se encuentran distintas plazas y calzadas pone en peligro a viandantes y conductores que se encuentran con losetas rotas, grietas y socavones
El Grupo Municipal Socialista ha denunciado el grave deterioro de aceras, plazas y calzadas en numerosos barrios de la ciudad, con losetas rotas, grietas y socavones que se repiten en distintos puntos. Desde el PSOE de Alicante consideran que situaciones como la que se da en la calle La Perla, en el barrio de Virgen del Remedio, suponen un grave peligro tanto para los viandantes como para los conductores.
Para hacer frente a esta situación, el grupo mayoritario de la oposición ha propuesto que se realice un diagnóstico de las calles que necesitan las reparaciones más urgentes y que se haga publica la calendarización de las obras.
El Ayuntamiento de Alicante cuenta con dos líneas de inversión para hacer frente al mantenimiento. Por un lado, el contrato de mantenimiento de la red viaria y calzadas contaba en 2025 con un presupuesto de 1.496.000 euros, de los que a fecha 10 de noviembre (último dato de ejecución presupuestaria conocido) tan solo se había ejecutado el 40% del total.
El grado de ejecución es todavía más bajo en el contrato de mantenimiento de aceras, plazas y espacios públicos. De un presupuesto total de 1.043.983 euros, solo se había ejecutado el 25% del total.
La edil socialista Silvia Castell ha subrayado que “mientras los vecinos tropiezan con aceras rotas y esquivan socavones, Barcala deja sin gastar más de la mitad del dinero destinado precisamente a arreglar calzadas y viales. Esta es la Alicante real que el alcalde trata de esconder”.
“Esta es la Alicante real”
Castell ha recordado que el mantenimiento de la vía pública “no es una cuestión estética, sino de seguridad, accesibilidad y calidad de vida, especialmente para personas mayores y con movilidad reducida”. En este sentido, ha criticado que el alcalde “presuma de presupuestos millonarios mientras es incapaz de ejecutar partidas básicas que afectan directamente al día a día de la ciudadanía”.
Desde el Grupo Municipal Socialista exigen al equipo de gobierno del PP que se deje de anuncios grandilocuentes y ejecute de una vez los recursos disponibles, priorizando el mantenimiento de los barrios y garantizando unas condiciones dignas y seguras en la vía pública.
