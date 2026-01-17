El tiempo en Alicante: la provincia afronta un sábado de tormentas y frío

La provincia de Alicante entra en un fin de semana marcado por el cambio de tiempo, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que ya advierte de la influencia de una dana que se irá descolgando sobre la Península y acabará reforzando la inestabilidad en el Mediterráneo. Este embolsamiento de aire frío en altura, en combinación con un flujo húmedo del este, será el responsable de un episodio más invernal, con aumento de la nubosidad, lluvias (principalmente este sábado) y un descenso progresivo de las temperaturas.

La provincia vivirá este sábado una jornada que tendrá la inestabilidad como protagonista, con lluvias más generalizadas, riesgo de chubascos localmente intensos y un descenso térmico más importante, especialmente en zonas del norte y del interior de la provincia.

De cara al domingo, la dinámica seguirá siendo inestable, con chubascos intermitentes pero de mayor intensidad y una sensación plenamente invernal, reforzada por la bajada de las mínimas y la entrada de aire más frío. La Aemet no descarta que este escenario sea solo el preludio de un episodio más adverso a comienzos de la próxima semana, cuando la dana podría intensificarse sobre el área mediterránea, por lo que recomienda seguir con atención la evolución de los próximos pronósticos, ya que, dada la naturaleza del episodio, existe una elevada incertidumbre sobre las áreas más afectadas por las precipitaciones.

El tiempo en Alicante

La capital alicantina afronta un sábado marcado por las nubes, el frío y la tormenta. Sobre todo en las primeras horas del día, la lluvia jugará un importante papel. Las temperaturas oscilarán entre los 7 ºC y los 14 ºC, mientras que la cota de nieve variará entre los 1.400 y los 1.500 metros. Para el domingo se mantendrá la dinámica de chubascos intermitentes, con una bajada adicional en la mínima y sensación más invernal: 5 ºC / 15 ºC. La cota de nieve ronda los 1.100 m, ya más cercana a las sierras, aunque la clave será dónde y cuándo caiga la precipitación.

El tiempo en Elche

Elche vivirá un sábado bastante desapacible, con precipitaciones muy probables durante toda la jornada y un descenso térmico considerable que dejará valores entre 6 ºC y 15 ºC. La cota de nueve será de 1.500 metros. El domingo seguirá la inestabilidad, con chubascos a ratos, principalmente por la tarde, y una mínima más baja, en torno a 4 ºC, y una máxima que rondará los 14 ºC.

El tiempo en Benidorm

Benidorm afronta un sábado inestable, con lluvias generalizadas e incluso tormentas puntuales por la mañana, además de un descenso térmico que dejará la máxima en torno a 15 ºC y una mínima de 9º. El domingo continuará el tiempo cambiante, con chubascos intermitentes y ambiente fresco incluso junto al mar, con valores entre 8 ºC y 13 ºC. La cota de nieve se situará en torno a los 1.100 m.

El tiempo en Elda

Elda vivirá una jornada de sábado desapacible, con precipitaciones frecuentes y una bajada notable de las temperaturas, que oscilaráne entre los 4ºC y los 12 ºC. La cota de nieve es de 1.500 metros. El domingo persistirán los chubascos y el frío será más acusado a primera hora, con mínimas cercanas a 1 ºC y una cota de nieve ya en torno a los 1.100 m.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja encara un sábado en el que la inestabilidad irá a más, aunque el mar suavizará la sensación térmica, con máximas cercanas a 16 ºC. Se esperán lluvias por la mañana y una tarde sin chubascos. El domingo habrá algún chubasco intermitente y el ambiente será más fresco, con una mínima alrededor de 6 ºC y una máxima de 14 ºC.

El tiempo en Orihuela

Orihuela tendrá un sábado frío y lluvioso, con un descenso de las máximas hasta los 14 ºC y un tiempo más revuelto. Para el domingo continuará la inestabilidad, con chubascos a ratos y una mínima que bajará hasta los 3 ºC, reforzando la sensación invernal en el interior.

El tiempo en Alcoy

Alcoy vivirá un sábado que será muy inestable, con lluvias persistentes y un descenso acusado de las temperaturas, que dejarán la máxima en torno a 10 ºC y mínimas de 4ºC. Además, la cota de nieve se situará entre los 1.400 y los 1.200 m. El domingo seguirá el ambiente frío y húmedo, con chubascos intermitentes, mínimas cercanas a 2ºC y la cota de nieve ya muy próxima a las sierras.

El tiempo en Dénia

Dénia afronta un sábado que apunta a ser el día más complicado en la Marina Alta, con precipitaciones generalizadas, riesgo de tormenta y un ambiente más fresco, con máximas en torno a 14 ºC y mínimas de 7 ºC. El domingo continuará el tiempo inestable, con chubascos intermitentes y un descenso de las mínimas hasta los 6 ºC, mientras la cota de nieve se sitúa en torno a los 1.100 m.

Aitana nevada vista desde la playa del Postiguet sobre las 11.00 horas del Día de Reyes / Pilar Cortés

¿Podría nevar en la provincia de Alicante?

La nieve vuelve a entrar en el radar este fin de semana en la provincia de Alicante, asociada a la entrada de aire frío ligada a la DANA que afectará al Mediterráneo. Según la Aemet, la cota de nieve se situará inicialmente en torno a los 1.400–1.500 metros este sábado, descendiendo durante el domingo hasta los 1.100-1.200 metros, lo que abre la puerta a nevadas en las zonas más altas del interior.

Las áreas con mayor probabilidad de ver nieve serán las sierras del norte y del interior, especialmente la Serra d’Aitana, la Serrella, la Mariola y el entorno del Maigmó, donde las temperaturas serán más bajas y la precipitación podría coincidir con la cota adecuada. En puntos elevados de Alcoy, Banyeres o la Vall de Gallinera, no se descarta que los chubascos dejen nieve o aguanieve, aunque el carácter irregular de las precipitaciones hace que el fenómeno dependa mucho del momento exacto en el que entren los frentes.

En cualquier caso, no se espera un episodio generalizado ni persistente, sino nevadas puntuales y muy localizadas, más probables en momentos de mayor intensidad de precipitación. La Aemet insiste en la incertidumbre propia de este tipo de situaciones, por lo que la evolución de la cota y la intensidad de las lluvias será clave para confirmar si la nieve llega finalmente a cuajar en las sierras alicantinas.