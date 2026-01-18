Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Activan para el lunes la alerta amarilla por temporal marítimo en la costa norte de Alicante

La Aemet eleva a naranja el aviso en la misma zona para el martes

Temporal en Benidorm: El fuerte oleaje se traga la playa, en una imagen de archivo.

informacion.es

Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha activado para este lunes la alerta amarilla por fenómenos costeros en la costa norte de la provincia de Alicante, ante la previsión de un empeoramiento del estado de la mar.

Según el aviso autonómico, se esperan condiciones adversas en el litoral, con oleaje significativo y viento, lo que ha llevado a recomendar precaución tanto a los usuarios de las playas como a las embarcaciones que naveguen por la zona.

Previsión

La situación podría agravarse el martes, cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) eleva el aviso en el mismo tramo del litoral al nivel naranja.

La previsión apunta a un aumento del tamaño de las olas y a rachas de viento más intensas, lo que incrementa el peligro en actividades marítimas y en zonas expuestas del litoral.

