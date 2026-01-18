Cinco empresas compiten para diseñar la idea del museo internacional de Las Cigarreras

Cinco empresas compiten para diseñar la idea del futuro museo internacional de Las Cigarreras, que abrirá este año. El Ayuntamiento de Alicante está revisando sus propuestas para decidir cuál será la que mejor muestre cómo será el museo y qué experiencias ofrecerá a los visitantes.

El concurso público para la consultoría y acompañamiento estratégico de la conceptualización, líneas programáticas y posicionamiento del complejo que se ubicará en la antigua Fábrica de Tabacos ha despertado el interés de agencias culturales de primer nivel de Madrid, Barcelona, Sevilla y Murcia.

El presupuesto base de licitación se sitúa en 135.517 euros admitiéndose proposiciones a la baja y el plazo de ejecución es de cuatro meses. Para desarrollar esta conceptualización del espacio que acogerá exposiciones de primer nivel tanto nacionales como internacionales las empresas han presentado sus ofertas económicas y sus propuestas que evaluarán los técnicos municipales.

Referentes en el sector

Las empresas que se han presentado cuentan con una amplia experiencia en el sector cultural. El nuevo espacio cultural nace con la vocación de convertirse en un referente para la ciudad y albergará exposiciones cada seis meses de obra original, así como experiencias tecnológicas de vanguardia.

La puesta en marcha del futuro Museo Internacional también servirá para revitalizar los barrios de Carolinas, San Antón y ronda del Castillo de Santa Bárbara y conformará un eje cultural de gran capacidad de atracción con el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) de Campoamor y la Plaza de Toros, que se convertirá en un recinto multiusos. Museo, Auditorio y coso de la Plaza de España forman parte del proyecto urbanístico 'Alicante Nuevo Centro' que planifica el Ayuntamiento en este ámbito urbano que parte de la confluencia de la calle de San Vicente con la avenida de Alfonso X El Sabio.