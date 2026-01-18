La Fafba llega a las 26 comisiones con Garbinet y proclama a Lucía Tenza e Irene Martínez como Reinas adulta e infantil

La Federación de Asociaciones Festivas en Barrios y Partidas de Alicante (Fafba), que preside Juan Antonio Javaloyes, ha proclamado este sábado a Lucía Tenza (Rabasa) e Irene Martínez (El Rebolledo) como Reinas adulta e infantil 2026, en el transcurso de la gala ‘Vuélvete a enamorar’, que se ha desarrollado en el restaurante Juan XXIII. El alcalde Luis Barcala, que ha cerrado el acto, ha reseñado que “el conjunto de las fiestas de los barrios y partidas suponen un claro ejemplo de cohesión vecinal que ahonda en las raíces de la forma de ser de los alicantinos”. La concejal de Infraestructuras, Cristina García, ha sido la mantenedora del acto. Javaloyes ha hecho un balance de sus diez años en la presidencia y al hablar del futuro de la Federación se ha trazado como objetivos, "mantener las tradiciones y fortalecer la unión entre las fiestas".

Lucía Tenza e Irene Martínez fueron elegidas Reinas de la Fafba el pasado mes de diciembre dentro del espectáculo ‘Fragancia’, que se desarrolló en el Centro de Tecnificación Pedro Ferrándiz. La primera tiene 22 años y cuenta con un grado en Criminología por la Universidad de Alicante. La segunda tiene nueve años y estudia Primaria. Fueron elegidas de un total de 13 candidatas adultas y diez infantiles. Las anteriores Reinas de la Fafba fueron las que siguen:

2023: Estela Díaz Galiana (Fontcalent) y Lucía Fernández Morcillo (San José de Villafranqueza)

(Fontcalent) y (San José de Villafranqueza) 2024: Macarena Fernández Martínez (Princesa Mercedes) y Daniela López Blasco (San Francisco Javier-La Florida)

(Princesa Mercedes) y (San Francisco Javier-La Florida) 2025: Isabel Soriano Carratalá (Fiestas Nou Alacant) y Noa Cutillas Fernández (Fiestas Partida de Fontcalent)

Aumento de comisiones

La Fafba aumenta el número de comisiones en 2026. A las 25 que la conformaban, se le suma Garbinet en este año. Esta barriada alicantina no celebraba fiestas desde la década de los años 90 del pasado siglo. Además, aunque figuraba en la Fafba, La Alcoraya volverá a hacer fiesta en 2026.

El conjunto de las celebraciones, asociadas a la Fafba, son las que siguen: San José, de Villafranqueza; San José, de Carolinas; Tómbola, Rabasa, El Rebolledo, 400 Viviendas, La Alcoraya, Los Ángeles, Barrio Obrero, San Agustín, Fontcalent, Ermita del Moralet, Padres e Hijos del Moralet, Benisaudet, Monnegre de Abajo, San Francisco Javier-La Florida, Nou Alacant, Divina Pastora, Princesa Mercedes, El Portell de la Moleta, Bacarot, Tángel, La Cañada, Urbanova, Verdegás y Garbinet.