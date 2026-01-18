Las galeras de San Antón protagonizan la fiesta con más adrenalina de Alicante

Una tras otra, desde las 11 de la mañana hasta casi las 13:00 horas, las galeras de San Antón recorrieron la Cuesta de la Fábrica en una tradicional exhibición de adrenalina. En carritos de uno, dos y hasta tres tripulantes, los más valientes recorrieron 200 metros de calle, bordeada de balas de heno y por varios centenares de espectadores.

El descenso de galeras es quizás el acto más vistoso de las fiestas de San Antón en Alicante, que empezaron oficialmente este viernes con el pregón y continuaron el sábado, día del patrón, con la procesión del santo por las calles del barrio. Este domingo la celebración ha proseguido también con una salchichada en la plaza del Hospital Viejo y con otras actividades tras el descenso de galeras, como una carrera de sacos entre los más pequeños de la comisión festera.

El Descenso de Galeras en Alicante en 2026, en imágenes / Héctor Fuentes

Una fiesta que, además, es la más antigua de toda Alicante, y está intímimamente ligada a la identidad del barrio de San Antón. La presidenta del Porrate, Rocío Beltri, ha remarcado cómo la fiesta vertebra a los vecinos: "De la comisión hay mucha gente que vive en el barrio, pero hay mucha otra que vivía antiguamente en el barrio y ahora mismo no, pero sigue muy vinculada al Porrate, al barrio y a las tradiciones".

Celebración abierta a todos

Por otra parte, en una jornada colorida y con bastante público, ha celebrado poder vivir estos días grandes "con mucho orgullo, mucha alegría, cada año más ilusionados, porque la verdad es que el aforo siempre es muy elevado y nuestra función es no perder las tradiciones, que es de lo que nos encargamos durante todo el año".

El Porrate tiene un carácter especialmente abierto. Por ejemplo, cualquiera que se atreva puede participar en el descenso de galeras, es tan sencillo como hacer la fila que se forma en lo alto de la cuesta y esperar turno. Ya la comisión dispone de carritos y cascos para prestar, aunque también hay quienes preparan esta celebración de forma anticipada y personalizan su vehículo casero. En todo caso, absolutamente todos acaban al final de la cuesta aterrizando sobre las balas de heno.

Las fiestas continúan el viernes

En el festejo estuvieron presentes los concejales del equipo de gobierno Carlos de Juan y Ana Poquet, así como de Carmen Robledillo y Óscar Castillo del grupo municipal de Vox. Asimismo, hubo un especial despliegue de voluntarios de Protección Civil para garantizar el desarrollo seguro del descenso de galeras.

Los actos del Porrate continuarán el próximo viernes, con paellas al mediodía en la calle Sevilla y concurso de disfraces a las 19:00 en el patio de sol de la Plaza de Toros, así como un pasacalle por el barrio. El domingo 25 de enero acabará el Porrate con misa, procesión a la Plaza de Toros y las acostumbradas exhibición ecuestre, bendición de animales y concurso de mascotas.