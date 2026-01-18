Iraníes residentes en Alicante se concentran para denunciar la represión y el apagón informativo en su país

Una treintena de personas de origen iraní y afincadas en Alicante se han concentrado por segunda vez este domingo en la avenida Constitución para denunciar la situación que vive Irán desde hace semanas, marcada, aseguran, por protestas masivas, una dura represión y un apagón informativo que mantiene a la población prácticamente incomunicada.

La concentración, de carácter pacífico, estuvo cargada de emoción y preocupación, ya que muchos de los asistentes viven con gran incertidumbre la falta de noticias de familiares y amigos y que se encuentran en el país. Durante el acto, los participantes leyeron un manifiesto en el que alertaron de la magnitud de la violencia. En el texto se denuncia que "miles de ciudadanos civiles han perdido la vida en las calles de Irán en las últimas semanas", con estimaciones de organizaciones de derechos humanos que sitúan el número de víctimas mortales "entre 12.000 y 20.000 personas".

El manifiesto también describía la situación actual del país como una especie de estado de excepción no declarado, con presencia masiva de fuerzas de seguridad, restricciones a la movilidad y cortes deliberados de internet y de las comunicaciones, lo que impide conocer el alcance real de la represión.

Bloqueo informativo

El portavoz de la Coordinadora de los Derechos Humanos del pueblo iraní en Alicante, Ebrahim Khalighy, ha explicado a este diario que el objetivo de la protesta era servir de altavoz para quienes no pueden expresarse desde dentro del país. "Intentamos dar voz a los iraníes que no tienen ni internet. No sabemos nada de ellos desde hace una semana, no sabemos cuántos muertos hay, cuántas personas pueden estar heridas o encarceladas. Hay un apagón de información".

Las protestas en Irán comenzaron a finales de diciembre, inicialmente motivadas por la crisis económica y el deterioro de las condiciones de vida, pero evolucionaron rápidamente hacia una contestación política más amplia. Según denunciaron los concentrados, la respuesta de las autoridades ha sido una represión sistemática, con detenciones, violencia y aislamiento informativo.

El acto concluyó con un llamamiento a la comunidad internacional, especialmente a Europa y Estados Unidos, para que incremente la presión diplomática y adopte medidas eficaces frente a lo que consideran graves violaciones de derechos humanos.