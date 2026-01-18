La Primitiva deja uno de sus premios en Alicante: esta es la cantidad ganada por los acertantes

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 17 de enero de 2026, ha estado formada por los números 02, 04, 12, 22, 35 y 47. El número complementario es el 10 y el reintegro, el 5. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo jueves.

En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 9 483 933 premiado con 1 millón de euros.

Este es el premio que ha caído en Alicante

Uno de los seis premios de segunda categoría, valorado 39.437,25 euros, ha caído en el receptor de Loterías 4.025, ubicada en la calle Sociedad Cultural y Deportiva Betis Florida, número 27 B.

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.