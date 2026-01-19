El abono único de transportes entra en vigor en Alicante con la tragedia de Adamuz presente

Este lunes ha entrado en vigor el abono único de transportes promovido desde el Gobierno central. Esta medida afecta a los trenes de Cercanías y de Media Distancia y a los servicios de autobuses de titularidad estatal, mientras que los municipios y las autonomías tienen la posibilidad de sumar a la propuesta los transportes que dependen de su titularidad.

Más allá de la batalla política alrededor de esta medida, que tiene vocación de ser “única para todo el país” y que instituciones como la Generalitat Valenciana han criticado, a través del presidente Juanfran Pérez Llorca, por “no haber participado” en su diseño, la mayoría de los usuarios se muestran satisfechos.

Sacaré el nuevo abono cuando me caduque el anterior y pagaré mucho menos Pablo Atienza — Usuario de Cercanías

Es el caso de Pablo Atienza, un joven que viaja a diario entre Alicante y Elche en tren por motivos laborales y que pronto empezará a pagar “mucho menos” por sus desplazamientos. “Sacaré el nuevo abono cuando me caduque el anterior,”, explica. Según él, la medida es “positiva”, dada la rebaja sustancial del importe.

Era mejor antes, cuando no había que pagar el tren porque estaba subvencionado María García — Usuaria de Cercanías

También se expresa en clave positiva María García, que viaja a diario a la Universidad de Alicante en Cercanías, aunque cree que “era mejor antes, cuando no había que pagar porque estaba subvencionado”, dice en referencia a las medidas que estuvieron en vigor en 2023 y 2024 para los abonados al transporte ferroviario.

La medida es buena porque acerca a los jóvenes los precios que pagan los mayores con la tarjeta dorada Josefina Hernández — Usuaria de Cercanías

Josefina Hernández, que también viaja a San Vicente del Raspeig a diario, cree que la iniciativa es “correcta” porque “acerca a los jóvenes los precios que pagan los mayores con la tarjeta dorada”, mientras que otros usuarios, como Jesús Giraldo, lamenta “no haber podido sacar el abono por complicaciones burocráticas”, ya que según él la página web no reconocía el NIE, el Número de Identificación Extranjero, equivalente al NIF.

No he podido sacar el abono porque la web no reconocía el NIE Jesús Giraldo — Usuario de Cercanías

Aunque por otras razones, Macarena López tampoco se ha sacado el abono único. “Viajo todos los fines de semana desde Elda para ver a mi pareja y no me sale a cuenta”, explica. Otros usuarios, especialmente los que no viajan con regularidad, admitían desconocer la entrada en vigor de la medida.

El abono, ampliable

La intención del Gobierno de España es que las autonomías y los municipios titulares de otros servicios de transporte público se sumen a la iniciativa y puedan también ofrecer descuentos en sus trayectos. Hasta ahora, territorios gobernados por el PP, como el Ayuntamiento de Alicante o la Comunidad Valenciana, no han aclarado si se sumarán a la iniciativa, y la han criticado por interpretar que el ejecutivo central la ha aplicado sin contar con el parecer de otras instituciones.

Usuarios de tren en las máquinas de billetes de la estación de Alicante Terminal. / Héctor Fuentes

En concreto, el abono único cuesta 60 euros y la tarifa baja a los 30 para jóvenes nacidos a partir del 1 de enero del año 2000. Los menores de 14 años viajarán gratis en todo el sistema de transporte con este abono único.

Conmoción palpable

El abono único se ha estrenado este lunes coincidiendo con el dramático accidente en Adamuz, provincia de Córdoba, donde de momento 39 personas han perdido la vida y más de 150 han resultado heridas tras el choque de dos trenes de alta velocidad que recorrían trayectos entre Málaga y Madrid y entre Madrid y Huelva.

Esta tragedia, que se produjo en el día anterior, se ha hecho notar en los trenes de primera hora de la mañana, donde algunos usuarios han notado “un silencio poco habitual”. Marisa Hernández dice “no haber pasado miedo” a la hora de tomar el tren, pero reconoce que “inevitablemente se piensa en lo que ha pasado”.

Otra usuaria, Elena Martín, admite estar “impactada” con la noticia porque “estas cosas le pueden pasar a cualquiera”.