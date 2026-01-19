Los nuevos vestuarios de la piscina del Tossal de Alicante abren al público tras más de un año de retrasos

Los vestuarios de invierno de la piscina municipal del Tossal de Alicante han reabierto al público este lunes 19 de enero, después de más de un año de retrasos en las obras de remodelación. Iniciadas en julio de 2024, la reforma estaban inicialmente previstas para terminar en enero de 2025. Sin embargo, diversos imprevistos, como problemas en el suministro de materiales y la coincidencia de las obras con el uso de la piscina, provocaron que la finalización de los trabajos se retrasara hasta enero de 2026, generando molestias entre los usuarios.

Las duchas ahora son individuales y todo se ve más nuevo. Antes había que subir arriba y con un niño pequeño era bastante incómodo Sandra Lillo — Usuaria

Durante todo este tiempo, los vestuarios de la planta baja, los creados para acceder a la piscina climatizada, estuvieron cerrados al público y, mientras, los usuarios se vieron obligados a usar los vestuarios de la segunda planta, pensados para la piscina de verano, lo que significaba tener que salir y subir las escaleras mojados, algo especialmente incómodo en invierno.

Una imagen del nuevo vestuario de la piscina del Tossal en Alicante. / Pilar Cortés

Por ello, para quienes utilizan la piscina de forma habitual, la apertura ha sido recibida como un alivio. Sandra Lillo, que acude con su hijo de dos años, destaca la mejora respecto a los antiguos vestuarios. "Las duchas ahora son individuales y todo se ve más nuevo. Antes había que subir arriba y con un niño pequeño era bastante incómodo, bajar las escaleras mojados era lo peor. Ahora es mucho más cómodo", explica Lillo.

Son más amplios, con secadores, y se entra y se sale por la misma puerta directamente a la piscina Isabel Botella — Usuaria

En la misma línea se expresa Isabel Botella, que acude con su nieto. "Ya no hay escaleras para los nenes y eso se nota mucho. Son más amplios, con secadores, y se entra y se sale por la misma puerta directamente a la piscina. Esto hacía falta desde hace muchos años", señala Botella, recordando que su hija ya usaba estas instalaciones cuando era pequeña.

Era un follón tener que bajar después de nadar, ahora desde el primer día ya se nota mucho el cambio Alejandro Pastor

Ajustes pendientes

Y es que la remodelación de los vestuarios de invierno cuenta con nuevas duchas individuales, cabinas adaptadas, aseos renovados y una mayor amplitud en las zonas comunes. También se ha mejorado la accesibilidad y se ha habilitado un acceso directo desde el vestuario a la piscina climatizada, uno de los cambios más demandados por los usuarios. Con la reapertura se han instalado además nuevas taquillas individuales, que requieren el uso de candado propio.

Falta un sumidero en algunas zonas del trayecto entre las duchas y las taquillas, lo que podría mejorar el drenaje Rafa Villegas — Usuario

Aunque los usuarios valoran positivamente la mejora, algunos apuntan a detalles que aún podrían optimizarse. Rafa Villegas, otro habitual, destaca que aunque los vestuarios son más espaciosos, "falta un sumidero en algunas zonas del trayecto entre las duchas y las taquillas, lo que podría mejorar el drenaje". Sin embargo, resalta que lo más importante es el acceso directo a la piscina climatizada. "Ha sido año y medio de espera, se ha alargado demasiado, pero se nota la mejora. Lo mejor es el acceso directo a la piscina climatizada", añade Villegas.

Puerta de acceso a las piscinas del Tossal en Alicante / Pilar Cortés

Una espera larga, pero necesaria

El retraso en las obras afectó especialmente a aquellos usuarios que realizaban actividades regulares en la piscina. Agustín Ortín, que acude a la piscina con su hija, celebra el fin de estas largas obras. "Llevábamos mucho tiempo sin poder usar los vestuarios de abajo. Los vestuarios de arriba estaban muy deteriorados, y subir allí no era nada cómodo. Ahora, todo está mucho mejor", afirma Ortín.

Los vestuarios de arriba estaban muy deteriorados, y subir allí no era nada cómodo. Ahora, todo está mucho mejor Agustín Ortín — Usuario

Por su parte, Alejandro Pastor, que nada con su hija, resalta la importancia de esta mejora para las familias. "Arriba hacía mucho frío, sobre todo para los niños. Era un follón tener que bajar después de nadar, ahora desde el primer día ya se nota mucho el cambio", destaca Pastor. Así, tras un largo periodo de espera, los vestuarios de la piscina del Tossal vuelven a estar en funcionamiento tras un año de idas y venidas.