Este será el nuevo horario de las terrazas de hostelería en Alicante

El Ayuntamiento de Alicante encarrila los cambios en la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública y espera completar en los próximos días la ampliación de la temporada de verano de la hostelería: los negocios del sector podrán beneficiarse del horario ampliado durante seis meses al año. El PP y Vox prevén materializar dicho acuerdo esta semana, después de que los técnicos municipales hayan rechazado todas las enmiendas planteadas por la izquierda.

El gobierno municipal ha convocado para este jueves, 22 de enero, la comisión de Presidencia, en la que se abordarán los cambios en la ordenanza pactados a finales del pasado año por el ejecutivo local de Luis Barcala y los ediles de ultraderecha. Principalmente, las novedades consisten en una extensión de la temporada de verano durante dos meses y medio más, hasta abarcar la mitad del año. Este horario se mantendrá entre el 1 de mayo y el 1 de noviembre, permitiendo que las terrazas de los locales de toda la ciudad permanezcan en la vía pública hasta la 1:30 de la madrugada. El resto del año, su cierre deberá anticiparse media hora: a la 1:00.

Pese a que, el pasado mes de mayo, el alcalde Luis Barcala se mostró convencido de que la temporada de verano era la que se había estipulado en el borrador que, entonces, los populares pactaron con Compromís, su gobierno accedió posteriormente a seis meses de horario extendido en la ciudad, por exigencia de Vox. Una concesión, a las puertas de las negociaciones del presupuesto, que sorprendió incluso en las propias filas de los ultras, donde celebraron que el acuerdo superaba sus pretensiones iniciales, en las que planteaban un mes más de temporada estival.

Entre las aportaciones inadmitidas por los funcionarios, una decena de enmiendas de EU-Podemos; tres aportaciones de Compromís; y una del PSOE. En ellas, la bancada progresista reclamaba dar marcha atrás en el incremento horario del sector, en aras de defender el descanso vecinal. La oposición de izquierdas también pedía dar marcha atrás en la creación de "puestos de atención a las víctimas de delitos", creados por exigencia de Vox para diluir la "carga ideológica" de los puntos violeta.

Aprobación definitiva

Esta semana, ambas formaciones podrán consumar su acuerdo e impulsar de forma definitiva la modificación de la ordenanza, a tiempo para que entre en vigor antes de que arranquen las nuevas fechas de temporada alta. En cambio, las propuestas que la izquierda había realizado al expediente, en torno a una quincena, han sido rechazadas en bloque por los técnicos municipales, por lo que no entrarán en el debate político.

Esta decisión, que deberá ser aprobada finalmente por el Pleno municipal para su entrada en vigor de manera permanente, afectará a las terrazas y negocios de toda la ciudad, exceptuando aquellos puntos en los que se establezcan limitaciones adicionales, como las Zonas Acústicamente Saturadas. "Hemos determinado dos temporadas, lo que denominamos 'alta' y 'baja' atendiendo a la convivencia vecinal y a los sectores, sobre todo, comerciales", señaló el pasado mes de diciembre la portavoz del ejecutivo local, Cristina Cutanda, quien consideró que las novedades impulsadas "atienden a todos los intereses", tanto del sector hostelero como de vecinos y turistas.

La ordenanza, aprobada definitivamente el 28 de noviembre de 2024 y en vigor desde el 8 de enero de 2025, fue pactada en un primer momento por el ejecutivo de Luis Barcala con Compromís. El texto establecía nuevos límites horarios para las terrazas (en verano, hasta la 01.30 horas los fines de semana y la 01.00 entre semana; y en invierno, hasta medianoche de domingo a jueves y la 01.00 horas los viernes y sábados). En aquella negociación, Compromís logró reducir media hora el horario propuesto inicialmente por el PP y blindar las medidas contra la violencia machista.

Ahora, tras un nuevo pacto del PP y Vox, además de la ampliación del horario estival y el cambio en los puntos violeta, el documento incluye otros ajustes técnicos: revisión de los puestos de venta en mercados, equiparación entre personas físicas y jurídicas en las autorizaciones de venta no sedentaria y un baremo de méritos que favorezca la participación de jóvenes emprendedores. Modificaciones presentadas por el equipo de gobierno como "puntuales y de carácter no sustancial", pero que, en la práctica, suponen alterar aspectos relevantes pactados hace un año con los valencianistas.