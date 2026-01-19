Alicante cierra temporalmente el aparcamiento de la playa de El Postiguet

El Ayuntamiento de Alicante cerrará el aparcamiento de la playa del Postiguet situado en el paseo de Gómiz: lo hará temporalmente, debido a las obras en la acometida del saneamiento que realiza Aguas Municipalizadas de Alicante. Al mismo tiempo, la empresa mixta ha iniciado los trabajos de renovación de la red de alcantarillado en la avenida Condes de Soto Ameno y calles adyacentes en San Blas, desviando el tráfico en varias fases, así como las líneas de autobús 5 y 12.

De acuerdo con el poryecto, está previsto que el estacionamiento permanezca clausurado desde este martes y hasta el próximo viernes, con el objetivo de que pueda reabrirse de cara al fin de semana. El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha pedido a los conductores "que extremen las medidas de precaución y calculen sus desplazamientos debido a las obras desde este lunes en la principal arteria que atraviesa el barrio de San Blas desde el centro hacia Doctor Rico, el cierre del parking de la playa del Postiguet y las limitaciones al tráfico que producirá la tractorada anunciada para este jueves".

Más trabajos

Según fuentes municipales, durante la semana del 26 al 30 de enero, también se volverá a limitar el paso de vehículos a dos carriles (uno por sentido) en la ronda del castillo, por las obras de pavimentación en la calzada y las de renovación de la red de saneamiento en esta arteria principal y calles aledañas.

Desde el Ayuntamiento también han manifestado que "Aguas de Alicante trabaja con el objetivo de poder adelantar los trabajos en el aparcamiento de la playa del Postiguet". La zona ocupada afecta a la entrada al aparcamiento, por lo que impide el acceso a todo el recinto. Estas obras, que se calculan durarán cuatro días, no afectan a líneas ni paradas de transporte del autobús urbano.