Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Víctimas trenDirecto AdamuzEncuesta Elecciones GeneralesGala Importantes INF 2025Investigación danaBorrasca HarryApartahotel Alicante
instagramlinkedin

Alicante cierra temporalmente el aparcamiento de la playa de El Postiguet

Unas obras en la red de saneamiento obligarán a cortar el paso a la zona de estacionamiento en el paseo de Gómiz durante varios días

Cortan el tráfico en la Avenida Condes de Soto Ameno en Alicante

Cortan el tráfico en la Avenida Condes de Soto Ameno en Alicante

Pilar Cortés

Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

El Ayuntamiento de Alicante cerrará el aparcamiento de la playa del Postiguet situado en el paseo de Gómiz: lo hará temporalmente, debido a las obras en la acometida del saneamiento que realiza Aguas Municipalizadas de Alicante. Al mismo tiempo, la empresa mixta ha iniciado los trabajos de renovación de la red de alcantarillado en la avenida Condes de Soto Ameno y calles adyacentes en San Blas, desviando el tráfico en varias fases, así como las líneas de autobús 5 y 12.

De acuerdo con el poryecto, está previsto que el estacionamiento permanezca clausurado desde este martes y hasta el próximo viernes, con el objetivo de que pueda reabrirse de cara al fin de semana. El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha pedido a los conductores "que extremen las medidas de precaución y calculen sus desplazamientos debido a las obras desde este lunes en la principal arteria que atraviesa el barrio de San Blas desde el centro hacia Doctor Rico, el cierre del parking de la playa del Postiguet y las limitaciones al tráfico que producirá la tractorada anunciada para este jueves".

Más trabajos

Según fuentes municipales, durante la semana del 26 al 30 de enero, también se volverá a limitar el paso de vehículos a dos carriles (uno por sentido) en la ronda del castillo, por las obras de pavimentación en la calzada y las de renovación de la red de saneamiento en esta arteria principal y calles aledañas.

Noticias relacionadas y más

Desde el Ayuntamiento también han manifestado que "Aguas de Alicante trabaja con el objetivo de poder adelantar los trabajos en el aparcamiento de la playa del Postiguet". La zona ocupada afecta a la entrada al aparcamiento, por lo que impide el acceso a todo el recinto. Estas obras, que se calculan durarán cuatro días, no afectan a líneas ni paradas de transporte del autobús urbano.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. 500 pasajeros atrapados en Madrid-Chamartín: un tren con parada en Alicante arranca tras largas horas de retraso
  2. La Aemet avisa de la llegada de una dana que traerá a la provincia de Alicante un fin de semana de lluvia y frío
  3. Los directores de los centros educativos tendrán un teléfono corporativo para gestionar avisos por dana
  4. La entidad que gestiona el Liceo Francés de Alicante busca un socio para poder mantener el centro
  5. El comercio de la calle de las setas de Alicante teme que las obras se alarguen hasta Semana Santa
  6. Conmoción en el mundo de las Hogueras por la pérdida del artista Juan Alberto Navarro
  7. Alicante se atasca por lo pequeño… y se complica por lo grande: 37 incidencias en 15 carreteras esta mañana
  8. Activan para el lunes la alerta amarilla por temporal marítimo en la costa norte de Alicante

Regresa la ilusión a los centros de mayores de Alicante con el inicio de las actividades: "Es una alegría para todos"

Regresa la ilusión a los centros de mayores de Alicante con el inicio de las actividades: "Es una alegría para todos"

Solo trece inspectores médicos en Alicante para resolver 5.000 bajas laborales de larga duración

Solo trece inspectores médicos en Alicante para resolver 5.000 bajas laborales de larga duración

El Liceo Francés defiende la búsqueda de socios para mejorar las instalaciones y fortalecer el proyecto educativo

El Liceo Francés defiende la búsqueda de socios para mejorar las instalaciones y fortalecer el proyecto educativo

Un paciente de Alicante gasta sus ahorros para operarse de la rodilla por la privada tras un año esperando que le llame el cirujano de la pública

Un paciente de Alicante gasta sus ahorros para operarse de la rodilla por la privada tras un año esperando que le llame el cirujano de la pública

Un estudio de la UA confirma que el SEO está masculinizado y que las mujeres cobran menos

Un estudio de la UA confirma que el SEO está masculinizado y que las mujeres cobran menos

Soto Ameno ya está cortada al tráfico en Alicante: vallas, señales y desvíos durante cuatro meses

Alicante cierra temporalmente el aparcamiento de la playa de El Postiguet

Empiezan las largamente reivindicadas obras del colegio El Somni

Empiezan las largamente reivindicadas obras del colegio El Somni
Tracking Pixel Contents