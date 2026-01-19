Alicante prepara una nueva caseta "icónica" para sus playas

Las casetas de socorrismo del artista Antonyo Marest, instaladas en la playa de San Juan, son uno de los grandes atractivos del arenal para vecinos y turistas. Las dos estructuras actuales, que recuerdan a las que gozan de gran popularidad en la costa de Miami, son fruto de una colaboración entre el Ayuntamiento y el artista local, que está cerca de extenderse a otro punto más.

El Consistorio contrató a Marest para el diseño de estos puestos de vigilancia, en una actuación que, inicialmente fue presupuestada, en 100.000 euros, aunque se encareció debido al cambio de precio en los materiales. El joven y reconocido artista urbano, que cuenta con obras repartidas por prácticamente todos los rincones del mundo, volverá a dejar su firma en una nueva caseta que, además, presentará importantes novedades.

Según ha podido saber INFORMACIÓN, la estructura no solo presentará una nueva paleta de colores que, pese a mantener el reconocible estilo del artista, dotará de una personalidad diferente a la futura caseta. Además, innovará también en lo que respecta a la figura, que será diferente de la de sus "hermanas". No obstante, el secreto mejor guardado de este nuevo icono de los arenales alicantinos es su ubicación. Desde el Ayuntamiento, rechazan facilitar más detalles sobre dónde se instalará la futura construcción: El Postiguet, Albufereta, Urbanova...

Presentación anulada

La presentación de la maqueta con el nuevo diseño, así como de los detalles de su construcción, estaba previsto que se llevara a cabo esta misma semana, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid. Pese a ello, el trágico accidente ferroviario que tuvo lugar este domingo en Córdoba ha forzado al ejecutivo local a cambiar el paso en lo que a la agenda pública se refiere.

El gobierno municipal ha anunciado que, a causa del terrible suceso, y en cumplimiento del luto oficial, se ha acordado "suspender los eventos previstos en Fitur, que se celebra esta semana en Madrid". Pese a ello, la delegación alicantina sí mantendrá la agenda "estrictamente profesional". Por ahora, los dos actos eliminados del programa han sido la citada presentación del puesto de vigilancia y, por otra parte, la despedida y publicación del balance de resultados de Alicante Capital Española de la Gastronomía 2025, que se esperaba celebrar este martes.