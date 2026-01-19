Alicante suspende actos en Fitur y se suma al luto por las víctimas del accidente ferroviario en Córdoba

El Ayuntamiento de Alicante se suma al luto por las víctimas del trágico accidente ferroviario que se produjo este domingo en Adamuz, Córdoba. Un choque entre dos trenes de alta velocidad, al descarrilar uno de ellos, en el que han perdido la vida al menos 39 personas. La Corporación municipal ha guardado este lunes tres minutos de silencio en la plaza del Ayuntamiento para mostrar su “solidaridad” en nombre de todo el pueblo de Alicante con los fallecidos, los heridos y sus familias.

“Queremos desde aquí mostrar en estos difíciles momentos a todos los familiares que no están solos. El Ayuntamiento y el pueblo de Alicante se solidarizan con ellos desde el más absoluto respeto”, ha señalado el alcalde de la ciudad, Luis Barcala. “El Ayuntamiento mantiene la agenda totalmente anulada y el decreto de luto oficial acordado por el Gobierno de España será durante tres días: martes, miércoles y jueves”, ha añadido Barcala. El regidor popular también ha agradecido el apoyo del resto de portavoces municipales, destacando “el apoyo y la unanimidad” en la muestra de respeto.

Fitur: solo lo "estrictamente profesional"

Del mismo modo, el ejecutivo municipal ha anunciado que, a causa del accidente y en cumplimiento del luto oficial, se ha acordado "suspender los eventos previstos en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra esta semana en Madrid". No obstante, la delegación alicantina sí mantendrá la agenda "estrictamente profesional".

Fuentes municipales han insistido en que el Ayuntamiento "quiere expresar toda su solidaridad, apoyo y condolencia a todas las víctimas y familiares afectados por esta catástrofe". Por ello, ha decidido "cancelar el evento previsto para celebrar la despedida y presentar el balance de resultados de Alicante Capital Española de la Gastronomía 2025", que estaba previsto para este martes.

Los datos, según fuentes municipales, "se ofrecerán" en la agenda de trabajo que se mantiene en el pabellón de la Comunidad Valenciana, "con el perfil y solemnidad que las circunstancias exigen ante los difíciles momentos que vive el país".