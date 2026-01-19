Arrancan las obras del parque del PAU 2 de Alicante tras más de dos años de parón

Las obras para concluir el parque urbano de Isla de Corfú, en el barrio PAU 2-La Torreta de Alicante, han comenzado este lunes con los primeros trabajos de desbroce y limpieza en la zona. El arranque llega después de una larga cadena de retrasos que han convertido este proyecto en uno de los símbolos de la espera vecinal: un parque comprometido por el alcalde, Luis Barcala, en 2018, iniciado años después y paralizado desde 2023.

El gobierno de Barcala dio la semana pasada el último paso administrativo para reactivar la obra al aprobar en la Junta de Gobierno Local, por vía de urgencia, el plan de seguridad y salud, trámite previo imprescindible para retomar los trabajos. El contrato para finalizar la actuación se adjudicó el pasado 18 de noviembre a la mercantil Imesapi S. A., por un importe de 3.369.956 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de seis meses, con el objetivo de completar una infraestructura verde de más de 20.000 metros cuadrados entre las avenidas Isla de Corfú y Deportista Isabel Fernández.

El proyecto contempla un parque con un escenario con grada, tres zonas de juegos infantiles con elementos adaptados y una tirolina de 28 metros, además de nueve toboganes para salvar los desniveles “de forma lúdica”, según detalló el equipo de gobierno. Incluye también zona deportiva con calistenia y circuito de ejercicios biosaludables, pistas de petanca y un muro de escalada, junto a zonas verdes con setos y arbolado y áreas de descanso y sombra.

Proyecto encallado

La reanudación de las obras llega tras un recorrido especialmente accidentado. En febrero de 2023, la empresa contratista renunció y el proyecto quedó congelado después de alegar el aumento del coste de los trabajos, los retrasos y la negativa del Ayuntamiento a ampliar los plazos de ejecución. Aquella salida dejó el parque a medio hacer y, durante más de dos años, el espacio permaneció sin avances visibles.

Sería un fracaso que no se termine este parque después de tantos años de espera Miguel Ángel Gracia — Presidente de la Asociación de Vecinos del PAU 2

Un año después, en mayo de 2024, el consistorio volvió a licitar el proyecto para completar el parque, pero los trabajos no se reiniciaron. Ya en 2025, el Ayuntamiento presentó el proyecto a vecinos en un acto en el que la Asociación de Vecinos del PAU 2 lamentó no haber sido invitada y criticó un “nuevo incumplimiento”: que las obras no se reanudaran antes de terminar 2025, como se había anunciado en distintos momentos.

De hecho, preguntado entonces por una fecha de inicio, el vicealcalde, Manuel Villar, evitó concretar y se limitó a señalar que la aprobación del plan de seguridad y salud era “el último paso antes de las obras”. Finalmente, el reinicio ha llegado este lunes con las primeras tareas de preparación del terreno.

Desbroce y limpieza

El presidente de la Asociación de Vecinos del PAU 2, Miguel Ángel Gracia, explica que el arranque se está traduciendo ya en trabajos previos en el espacio. “Nos han dicho que se van a hacer trabajos de desbrozamiento y limpieza una semana y media para ver qué servicios del parque pueden aprovecharse, como las canalizaciones”, señala.

Gracia destaca además el peso del historial del proyecto y la necesidad de que esta reanudación sea definitiva. “Entendemos que, siendo la segunda vez que se retoma, la finalidad es que se termine y sería un fracaso que no fuera así”, apunta. Desde la asociación también recuerdan que el parque arrastra un largo periodo sin avances y que el barrio lleva años esperando una zona verde de referencia.

Con el inicio de los trabajos, el Ayuntamiento activa de nuevo un proyecto que, según el calendario previsto en el contrato, debería estar concluido en 2026 si se cumplen plazos. Para los residentes del PAU 2, la expectativa es que esta vez la obra avance de forma continuada y deje atrás un parón que ha marcado al barrio durante mucho tiempo.