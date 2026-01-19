Aumentan las denuncias por negligencias sanitarias en Alicante

La asociación Defensor del Paciente recibió en 2025 un total de 1.133 denuncias por presuntas negligencias médicas o sanitarias en la Comunidad Valenciana, que se sitúa en cuarto lugar del ranking en España. De ellas en un total de 67 fueron con consecuencia de fallecimiento.

Con respecto a 2024 los asuntos han ascendido en un total de 141 lo que supone una subida del 12,4%. Aunque es un porcentaje notable se sitúa por debajo del número de negligencias recibidas en la Comunidad Valenciana desde que la entidad realiza su particular recuento anual. "En ese sentido, si hacemos una media de los casos que hemos recibido en la última década, nos percatamos de que en esta región se suelen producir alrededor de 1.254 casos al año, por consiguiente, estaríamos hablando de unos 121 casos menos que de lo de costumbre".

Más de una al día

De estas 1.133 denuncias, 54 se registraron en la provincia de Castellón; 652 en la de Valencia y 427 en la de Alicante, frente a las 398 del año 2024: es decir, más de una al día. La provincia acaparó el 38 % de los casos que se comunicaron al Defensor del Paciente en territorio autonómico.

Cirugía General; las lista de espera; Urgencias; Traumatología y Ginecología y Obstetricia son los servicios donde se registra un mayor descontento del paciente en base a las quejas presentadas.

Además, el Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante es el segundo más denunciado de la Comunidad, por detrás del Hospital Universitari i Politècnic La Fe; y seguido del Clínico Universitario de València; el Francesc de Borja y el Consorcio Hospital General Universitario de València.

Lista de espera

Según indican desde el Defensor del Paciente, la vara de medir la Sanidad en la Comunidad Valenciana se aposenta en su lista de espera quirúrgica, una de las más aseadas del territorio nacional. "El volumen de los dígitos ha vuelto a descender, con 50.704 ciudadanos aguardando pasar por el quirófano mientras la demora se establece en los 81 días", indican desde el colectivo que defiende los intereses de las personas que necesitan de los servicios de la sanidad pública.

Las especialidades que aglutinan el mayor número de pacientes con mayor espera en la lista quirúrgica son oftalmología, cirugía general y de digestivo y traumatología. La Comunidad Valenciana tampoco es ajena a la falta de médicos. La escasez de pediatras, cirujanos vasculares, dermatólogos o especialistas de salud mental están lastrando las listas de espera.

Turnos de tarde en las consultas de los hospitales de Alicante para reducir las listas de espera / Pilar Cortés

Atención Primaria

En otro orden de cosas, explican desde el Defensor del Paciente, la eficacia de la Atención Primaria no atraviesa su mejor momento por los largos retrasos para las citas en las tres provincias, especialmente en la de Alicante, donde se refieren consultas con hasta 80 pacientes en algunos centros de salud.

En ese sentido, recuerdan desde la asociación que la polémica se ha desatado a raíz de la última propuesta de la Generalitat con los 67 criterios del nuevo programa de productividad por puntos para reducir las esperas mediante mejoras salariales para los médicos que atiendan más rápido y receten menos.

Doble filo

Estos incentivos generan incertidumbre entre el personal sanitario y, además, son un arma de doble filo ya que "la teoría nos dice que los errores de diagnóstico aumentarán puesto que algunos médicos atenderán deprisa y corriendo con tal de conseguir la paga extra".

"La guinda al pastel la pone la falta de enfermeras, un indicador de la preocupante situación que padecen muchas Urgencias hospitalarias, como el Clínico de Valencia, con unas demoras de asistencia intolerables. En pocas palabras, si la Generalitat Valenciana no financia con más recursos los titubeos de su gestión sanitaria gripará en breve", advierten.