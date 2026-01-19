Cambios en el recorrido de los autobuses en Alicante: así afectan al servicio desde hoy

Alicante amanece este lunes con cambios en el transporte público. Hasta ocho líneas de ciudad estarán afectadas por obras o supresiones de paradas lo que modifica sus recorridos habituales y horarios de servicio.

Estas alertas se mantendrán activas hasta la finalización de las obras. En el caso de las paradas que ya no formarán parte de la ruta, será un cambio indefinido.

Líneas de autobús afectadas por obras en Alicante

Líneas 05 y 12: obras en la calle Condes de Soto Ameno

Desde el 19 de enero y hasta la finalización de las obras en la calle Condes de Soto Ameno, las líneas 5 y 12 del autobús urbano de Alicante modificarán temporalmente su recorrido.

La línea 5, en sentido San Agustín, circulará desde la avenida Maisonnave por avenida Aguilera, Princesa Mercedes, Ausó y Monzó, Santo Domingo y Martín Trenco, donde retomará su itinerario habitual.

Por su parte, la línea 12, en sentido Juan Pablo II, desviará su recorrido desde Maisonnave por Aguilera, Princesa Mercedes, Ausó y Monzó y Capitán General Gutiérrez Mellado, reincorporándose después a su trazado habitual.

Durante el periodo de obras, se mantienen habilitadas las paradas incluidas dentro del recorrido alternativo.

Líneas 12 y 14: obras en la calle Recaredo de los Ríos

La línea 12, en sentido Juan Pablo II, circulará desde la avenida Maisonnave por avenida Aguilera, Princesa Mercedes, Ausó y Monzó y Capitán General Gutiérrez Mellado, donde retomará su itinerario habitual.

Por su parte, la línea 14, en sentido Jesuitas, desviará su recorrido desde Ausó y Monzó por Capitán General Gutiérrez Mellado y la avenida Doctor Jiménez Díaz, reincorporándose después a su trazado habitual.

Durante el periodo de obras, las paradas situadas en el recorrido alternativo permanecerán operativas hasta su finalización.

Líneas 06 y 10: obras en la calle San Mateo

La línea 6, en sentido Estación de Autobuses, desviará su itinerario desde la avenida Periodista Rodolfo Salazar por Padre Esplá, Pintor Zuluaga, Góngora, Amadeo de Saboya, Pinoso, avenida de Jijona y la plaza de Toros, donde retomará su recorrido habitual.

Por su parte, la línea 10, en sentido Rambla, circulará desde la plaza de Manila por Góngora, Amadeo de Saboya, Pinoso, avenida de Jijona y la plaza de Toros, reincorporándose después a su trazado habitual.

Durante el periodo de obras, las paradas incluidas en los recorridos alternativos permanecerán operativas hasta su finalización.

Estas son las líneas modificadas a partir de mañana

Líneas M-1 y M-2 (Mutxamel)

Las líneas metropolitanas M1 y M2 modificarán sus horarios en días laborables y su recorrido en la zona de Río Park a partir del lunes 19 de enero.

En sentido de ida, los autobuses pasarán primero por Valle del Sol y posteriormente por Río Park, con billete abierto para facilitar el acceso a esta zona.

Nuevo recorrido en las líneas M-1 y M-2 en Mutxamel / INFORMACIÓN

Como consecuencia de los cambios, se suprime la parada Río Park–Espinela 159 II y se habilitan nuevas paradas en Periclasa con Celestina, rotonda de Celestina y en calle Pujada el Boter, cruce con el Centro Social, tanto en sentido ida como de vuelta. Puedes consultar los nuevos horarios aquí.