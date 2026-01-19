Un colectivo alerta del desahucio de una mujer con bronquitis asmática y una hernia discal en Alicante

Una mujer con vulnerabilidad acreditada podría ser expulsada de su casa tras 29 años viviendo en ella. Es lo que alerta el Sindicat de Vivenda de Carolines, que ha convocado este martes una concentración a las 9:45 en el número 37 de la calle Donoso Cortés, en el barrio citado, para intentar evitar el desahucio.

Según han expresado desde el colectivo, la mujer afectada, Rosa María, es madre divorciada de tres hijos mayores que “dependen del padrón expedido en esa residencia” pero que no habitan en ella y con los que la inquilina “no tiene relación”. Eso impediría a la vecina afectada acceder a ayudas públicas, ya que la renta que alcanzan los empadronados en su hogar superaría el mínimo exigido por la administración, y según el Sindicat de Vivenda la situación “pone de manifiesto la profunda crisis que genera el bloqueo informal del derecho básico de empadronamiento”, del que recuerdan que dependen derechos tan básicos como el acceso a la sanidad pública o a la educación.

Drama personal

La vecina afectada, tras estar años “cuidando a personas mayores que han ido falleciendo”, cuenta actualmente con “problemas de salud” que dificultan su actividad laboral y “obtiene ingresos que sólo alcanzan para la comida”. Además, según la entidad, la vecina padece bronquitis asmática y una hernia discal, y “está a la espera de ser operada de la vesícula”, ya que “le detectaron unas protuberancias en el hígado y está bajo el tratamiento por un cuadro ansioso-depresivo a consecuencia del proceso de expulsión y la ausencia de alternativa habitacional”.

No es la primera vez que Rosa María se enfrenta a esta situación, ya que a finales de 2024 evitó el desahucio “in extremis” gracias a “un informe de vulnerabilidad y a errores en la presentación de documentos”. La afectada, aseguran desde el Sindicat de Vivenda de Carolines, “cuenta con un informe de vulnerabilidad por motivos económicos actualizado”, y es precisamente esa falta de medios “la que motiva el desalojo, impulsado por el propietario del piso”, que es un particular.

Más lanzamientos en enero

A su vez, el Sindicat de Vivenda de Carolines señala que este mes de enero hay previstos un total de cinco desahucios. Además del comentado, para este martes está programado otro contra una vecina que ha encontrado alternativa habitacional. La entidad señala que hay también dos lanzamientos contemplados para el miércoles 28 de enero y otro para el viernes 30.

Por último, desde el colectivo creen que estos casos demuestran “el proceso de expulsión de familias, que no hará más que agravarse” ante “el aumento de los precios de alquiler”, el “bloqueo de servicios básicos como el empadronamiento” o “la extinción, en los próximos dos años, de todos los arrendamientos baratos firmados durante la pandemia”.