Investigación dana
La nueva “zona de moda” de Alicante tiene a la venta pisos por menos de 250.000 euros: tres habitaciones y con piscina

La construcción de un centro de salud y un colegio y la puesta en marcha de las obras de un gran parque de más de 20.000 metros cuadrados dan una nueva vida al barrio

Comienzo de las obras sobre el terreno del PAU 2 donde se va a construir el colegio El Somni

Comienzo de las obras sobre el terreno del PAU 2 donde se va a construir el colegio El Somni

Héctor Fuentes

O. Casado

O. Casado

Si hablamos del barrio ‘La Torreta’ de Alicante, quizá la mayoría de los alicantinos no sepan de qué zona estamos hablando, pero si hablamos del PAU 2 ya nos vamos haciendo una idea. Este barrio, que nació como expansión del de San Blas desde hace más de dos décadas, vive ahora su apogeo de construcción de infraestructuras públicas.

Entre el barrio de San Agustín, el colegio Maristas y la avenida del Doctor Jiménez Díaz, el PAU 2 ha visto como en los últimos años han proliferado las construcciones de viviendas pero sin las infraestructuras que lo deberían acompañar. Al igual que ocurre en su barrio vecino: el PAU 1.

Es ahora, en este 2026, cuando parece que la inversión pública comienza a materializarse con la construcción de un centro de salud, un colegio de educación especial y la finalización de un gran parque parado desde hace años. En la actualidad el barrio cuenta con un instituto público y un colegio público y otro concertado.

Un centro de salud, un colegio y un parque

El centro de salud es una reivindicación histórica de los vecinos de los PAUS ya que al mudarse se les asignaba el de San Blas, un ambulatorio ya de por sí saturado que ha tenido que “acoger” a centenares de ciudadanos que se han ido a vivir una de las numerosas urbanizaciones que se han construido en esta zona de Alicante.

Empiezan las obras del nuevo colegio El Somni

Empiezan las obras del nuevo colegio El Somni

Rafa Arjones

Las obras han sufrido continuos retrasos y ahora se espera que con la puesta en marcha del proyecto se tarde unos 20 meses en que esté operativo. De esta forma se descongestionará el centro de salud de San Blas ya que está previsto que la nueva construcción dé cobertura a más de 16.000 personas.

No muy lejos del centro de salud se ubica el nuevo colegio de educación especial El Somni, donde las máquinas ya han entrado en la parcela para comenzar con los trabajos de construcción, que se espera que se prolonguen durante 22 meses. El colegio permitirá sacar a sus 100 escolares de los barracones en los que se encuentran desde hace 8 años.

Por último, y pegado al nuevo colegio El Somni, se retomarán las obras del parque urbano Isla de Corfú. El plazo de ejecución de las obras es de seis meses y contempla la construcción de un parque verde de más de 20.000 cuadrados.

Según informó recientemente la portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda, el parque contará con un escenario con grada, tres zonas de juegos infantiles que incluyen una tirolina de 28 metros y juegos adaptados, además de “nueve grandes toboganes que permitirán salvar los desniveles de forma lúdica”, también “zona deportiva con área de calistenia, circuito de ejercicios biosaludables, pistas de petanca, muros de escalada” y “zonas verdes con setos y arbolado y áreas de descanso y de sombra”.

Retoman las obras del centro de salud del PAU 2 de Alicante

Retoman las obras del centro de salud del PAU 2 de Alicante

Rafa Arjones

Comprar una casa en el PAU 2

Todas estas obras harán sin duda que el barrio se revalorice gracias a la mejora de la calidad de sus servicios. Por eso nos preguntamos, ¿qué cuesta comprar una vivienda en el PAU 2 de Alicante?

En el portal Idealista, hay a la venta decenas de viviendas en este barrio alicantino. La horquilla de precios va desde los 450.000 euros que piden por un piso nuevo de 81 metros cuadrados y tres habitaciones en una urbanización con piscina, hasta los 224.900 que se pide por otro de tres dormitorios y 110 metros cuadrados.

Si nos fijamos en las más económicas de esta zona, tenemos un dúplex de 170 metros cuadrados y tres habitaciones, que da a lo que será el nuevo parque Isla de Corfú, por 240.000 euros. También existen viviendas de nueva construcción en una urbanización con piscina y parque infantil en el que un primero de dos habitaciones cuesta 243.000 euros.

