Cuenta atrás para la nueva vida de un edificio histórico convertido en apartahotel en Alicante

El edificio Generali, el mayor bloque de apartamentos turísticos de nueva construcción en Alicante, encara la recta final para su reapertura. Después de una tramitación que se inició en 2022, con la demolición interior del edificio, la mercantil impulsora del proyecto prevé que la finalización de los trabajos se produzca el próximo mes de marzo, medio año después de lo previsto. El inmueble reabrirá sus puertas a partir de entonces, dejando atrás su pasado de uso residencial para funcionar como hotel-apartamento.

Desde de All Iron, la empresa detrás de la iniciativa, han señalado que los 61 alojamientos que compondrán el bloque estarán destinados al alquiler de corta estancia, aunque también a arrendamientos a medio plazo. Todo ello en una construcción que ocupará un área total superior a los 3.600 metros cuadrados sobre una parcela de más de 400.

Los trabajos de derribo se iniciaron hace cuatro años y los de construcción, en diciembre de 2024. Según la documentación técnica, tendrían que haber finalizado en el segundo semestre de 2025. Sin embargo, la empresa solicitó una prórroga ante Urbanismo por la imposibilidad de alcanzar la meta estimada, y la concejalía concedió seis meses más para su desarrollo.

Más de 13 millones de inversión

De acuerdo con dichos trámites, la conclusión de la rehabilitación debería estar lista para el próximo mes de marzo. En esta ocasión, con base en el estado actual de las obras, todo parece indicar que se cumplirán las estimaciones. La socimi (sociedad cotizada de inversión inmobiliaria) se hizo con la propiedad del inmueble en el año 2021, en una operación por la que tuvo que desembolsar más de 9 millones de euros. Tras ello, el presupuesto de la remodelación del edificio ha sumado otros 3,6 millones a la inversión, por lo que la reconversión del Generali en un hotel-apartamento ha supuesto cerca de 13 millones a All Iron.

El histórico edificio, con su aspecto original, en una imagen del año 1946, poco después de su construcción. / Francisco Sánchez / AMA

Según el proyecto de ejecución, y dado que el edificio está catalogado como Bien de Relevancia Local y cuenta con protección parcial, la intervención sobre la fachada ha sido mínima. Principalmente, se ha procedido a la restauración de los elementos dañados y al repintado general. Además, se ha añadido un alumbrado ornamental con el que se espera que el bloque resulte aún más imponente en horario nocturno y contribuya a mejorar el paisaje urbano. En este aspecto, no se ha intervenido sobre los locales comerciales situados en la planta baja, que mantendrán tanto su disposición como su uso actual, destinados a arrendamiento para su explotación comercial.

En total, el bloque contará con casi 4.000 metros cuadrados y, respecto a su estado inicial, también se proyecta la construcción de una segunda escalera. En el interior, el "nuevo" Generali ofrecerá más de 60 unidades alojativas con distintos servicios para las huéspedes: zonas comunes, restaurante y hasta una piscina en la azotea, que ya ha sido construida. De esta forma, se convertirá en el bloque de apartamentos con mayor oferta de la ciudad, aunque el "reinado" le durará poco tiempo: el edificio que se proyecta en Doctor Gadea, actualmente en construcción, prevé superar las 130 unidades alojativas.

La compañía detrás del proyecto se ha lanzado a la construcción de modelos similares por todo el territorio nacional, con inmuebles en ciudades como València o Málaga, al margen del que se está desarrollando en Alicante y otros que ya gestiona en localidades como Barcelona. En total, All Iron cuenta con una veintena de edificios por valor de más de 300 millones de euros. En ellos, ofertan en torno a un millar de alojamientos.

La "fórmula" del apartahotel

La moratoria "por fascículos" que el Ayuntamiento de Alicante ha aplicado para las licencias de viviendas turísticas (primero en edificios residenciales y luego también para bloques enteros) ha traído consigo que los inversores del sector busquen la fórmula para tratar de burlar las restricciones: la vía de los hoteles-apartamento.

En estos momentos, el Ayuntamiento lleva a cabo la tramitación administrativa para autorizar nuevos hoteles-apartamento en el entorno de la Plaza de Toros (un edificio de 5 plantas y casi 70 unidades de alojamiento), en la avenida de Jijona (con 20 apartamentos en dos solares contiguos) o en el inmueble en una de las dos "mitades" de la antigua Casa Alberola que aún conserva el aspecto original, entre otros.