Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren CórdobaÓscar PuenteEncuesta Elecciones GeneralesGala Importantes INF 2025Salvador Illa hospitalizadoMitja Marató Santa PolaCambios buses Alicante
instagramlinkedin

Empiezan las soñadas obras del colegio El Somni

Las máquinas han entrado a la parcela para iniciar unos trabajos que acabarán en 2027

Empiezan las obras del nuevo colegio El Somni

Empiezan las obras del nuevo colegio El Somni

Rafa Arjones

A. Fajardo

A. Fajardo

Las máquinas han entrado a la parcela del PAU 2 de Alicante para iniciar los esperados trabajos de construcción del nuevo colegio de educación especial El Somni. Tras arrancar la semana pasada las labores previas de topografía y de rebaje de bordillos, desde este viernes varias palas han tomado el terreno para hacer realidad una construcción que lleva cinco años de retraso.

Comienzo de las obras sobre el terreno del PAU 2 donde se va a construir el colegio El Somni

Comienzo de las obras sobre el terreno del PAU 2 donde se va a construir el colegio El Somni

Héctor Fuentes

El esperado arranque de las obras ha sido recibido por las familias de los alumnos de este centro de Alicante como un rayo de esperanza tras su infatigable lucha. De hecho, el consejo municipal del colegio ha activado una comisión de seguimiento de los trabajos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. 500 pasajeros atrapados en Madrid-Chamartín: un tren con parada en Alicante arranca tras largas horas de retraso
  2. La Aemet avisa de la llegada de una dana que traerá a la provincia de Alicante un fin de semana de lluvia y frío
  3. Cambios en el recorrido de los autobuses en Alicante: así afectan al servicio desde mañana
  4. Los directores de los centros educativos tendrán un teléfono corporativo para gestionar avisos por dana
  5. La entidad que gestiona el Liceo Francés de Alicante busca un socio para poder mantener el centro
  6. El comercio de la calle de las setas de Alicante teme que las obras se alarguen hasta Semana Santa
  7. Conmoción en el mundo de las Hogueras por la pérdida del artista Juan Alberto Navarro
  8. Alicante se atasca por lo pequeño… y se complica por lo grande: 37 incidencias en 15 carreteras esta mañana

El Palmeral de Alicante cerrará por las mañanas: la razón y desde cuándo

La Generalitat retoma las obras del centro de salud del PAU 2 de Alicante tras dos décadas de retraso

La Generalitat retoma las obras del centro de salud del PAU 2 de Alicante tras dos décadas de retraso

El PSOE de Alicante denuncia el abandono de aceras y viales en los barrios

Empiezan las soñadas obras del colegio El Somni

Empiezan las soñadas obras del colegio El Somni

Aemet decreta alerta amarilla por una dana que afectará hoy y mañana al Mediterráneo con viento, lluvia y un mar muy alterado

Aemet decreta alerta amarilla por una dana que afectará hoy y mañana al Mediterráneo con viento, lluvia y un mar muy alterado

Mañana complicada en las carreteras de Alicante: retenciones, obras y varios accidentes

Mañana complicada en las carreteras de Alicante: retenciones, obras y varios accidentes

Cambios en el recorrido de los autobuses en Alicante: así afectan al servicio desde hoy

Cambios en el recorrido de los autobuses en Alicante: así afectan al servicio desde hoy

Directo | Ofertas de empleo en Alicante: consulta los trabajos disponibles y cómo apuntarse

Tracking Pixel Contents