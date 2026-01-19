Empiezan las soñadas obras del colegio El Somni
Las máquinas han entrado a la parcela para iniciar unos trabajos que acabarán en 2027
Las máquinas han entrado a la parcela del PAU 2 de Alicante para iniciar los esperados trabajos de construcción del nuevo colegio de educación especial El Somni. Tras arrancar la semana pasada las labores previas de topografía y de rebaje de bordillos, desde este viernes varias palas han tomado el terreno para hacer realidad una construcción que lleva cinco años de retraso.
El esperado arranque de las obras ha sido recibido por las familias de los alumnos de este centro de Alicante como un rayo de esperanza tras su infatigable lucha. De hecho, el consejo municipal del colegio ha activado una comisión de seguimiento de los trabajos.
Suscríbete para seguir leyendo
- 500 pasajeros atrapados en Madrid-Chamartín: un tren con parada en Alicante arranca tras largas horas de retraso
- La Aemet avisa de la llegada de una dana que traerá a la provincia de Alicante un fin de semana de lluvia y frío
- Cambios en el recorrido de los autobuses en Alicante: así afectan al servicio desde mañana
- Los directores de los centros educativos tendrán un teléfono corporativo para gestionar avisos por dana
- La entidad que gestiona el Liceo Francés de Alicante busca un socio para poder mantener el centro
- El comercio de la calle de las setas de Alicante teme que las obras se alarguen hasta Semana Santa
- Conmoción en el mundo de las Hogueras por la pérdida del artista Juan Alberto Navarro
- Alicante se atasca por lo pequeño… y se complica por lo grande: 37 incidencias en 15 carreteras esta mañana