Empiezan las soñadas obras del colegio El Somni

Las máquinas han entrado a la parcela del PAU 2 de Alicante para iniciar los esperados trabajos de construcción del nuevo colegio de educación especial El Somni. Tras arrancar la semana pasada las labores previas de topografía y de rebaje de bordillos, desde este viernes varias palas han tomado el terreno para hacer realidad una construcción que lleva cinco años de retraso.

Héctor Fuentes

El esperado arranque de las obras ha sido recibido por las familias de los alumnos de este centro de Alicante como un rayo de esperanza tras su infatigable lucha. De hecho, el consejo municipal del colegio ha activado una comisión de seguimiento de los trabajos.