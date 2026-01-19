La Generalitat retoma las obras del centro de salud del PAU 2 de Alicante tras dos décadas de retraso

Un proyecto que esperado en Alicante durante más de veinte años. Este lunes se han retomado las obras del centro de salud del PAU 2. Se trata de un proyecto pendiente desde 2005 y que ha acumulado retrasos constantes hasta que este lunes los trabajos se han reiniciado ante la incredulidad de los vecinos. “Nos habían informado de que se retomaban las obras, pero no creíamos que fuera cierto”, explica Miguel Ángel Gracia, presidente de la Asociación de Vecinos del PAU 2.

Según han explicado los residentes en la zona, sus cálculos apuntan a que en 15 días “empezará el grueso de las obras, y esperamos que esta vez ya sea la definitiva y que en 20 meses y esté listo el centro”, dicen en referencia al plazo fijado por la Conselleria de Sanidad.

El jueves 22 de enero los vecinos se reunirán con la Dirección Territorial de Sanidad, liderada por Francisco Ponce en la provincia de Alicante, para actualizar el seguimiento de estos trabajos y establecer nuevas previsiones.

Continuos retrasos

La desconfianza de los vecinos respecto a la reactivación de las obras procede de los numerosos retrasos que acumula. En una visita a Alicante el 20 de octubre del año pasado, pocos días antes de su dimisión, el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se comprometió a retomar la obra “al cien por cien” en noviembre, hecho que no ocurrió.

Obras del futuro centro de salud del PAU 2, en Alicante. / Rafa Arjones

El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 14,7 millones, no se ha retomado hasta este lunes, dos meses después del pronóstico que fijó Mazón. Ante los retrasos acumulados, la Asociación de Vecinos consideró que los plazos fijados eran “una declaración de intenciones” y aseguraba, criticando también en este aspecto al Ayuntamiento de Alicante por, pese a haber acordado un calendario de trabajo y una comunicación periódica con los vecinos, no haber cumplido con este seguimiento.

Anteriormente, en febrero del año pasado, también se anunció el inicio de los trabajos del centro de salud en la parcela de la avenida del Cardenal Francisco Álvarez con la previsión de que abriera las puertas en 2027. De esta manera se retomaban unos trabajos con un mes de retraso respecto a la anterior fecha de previsión, fijada también por Mazón a finales de 2024.

Obras del futuro centro de salud del PAU 2, en Alicante. / Rafa Arjones

Las desavenencias entre la Generalitat y la empresa contratista sobre la necesidad de modificar el proyecto para añadir un muro de contención de hormigón fue el argumento para justificar el retraso.

El proyecto

Sin embargo, las obras se paralizaron nuevamente. La construcción del centro de salud en el PAU 2 se incluyó por primera vez en los presupuestos de la Generalitat en 2006, durante la etapa presidencial de Francisco Camps. Hasta 2018 no se retomó su planificación y en abril de 2024 se licitó por un importe de 14,7 millones de euros en un plazo de 20 meses.

Desde entonces el proyecto no ha cumplido los plazos pese a las previsiones de los políticos. El centro de salud se diseñó para dar cobertura a una población de 16.620 personas. Contempla un edificio de planta baja y otras dos de altura con 56 plazas de aparcamiento en superficie y que incluirá las áreas de Urgencias y Punto de Atención Continuada, así como del área de Extracciones y Tratamientos, de Pediatría, Rehabilitación y Odontopediatría.

En la primera planta se ubicarán las áreas de Medicina de Familia, Administración, Maternidad, Salud Sexual y Reproductiva y el área de Salud Mental. La segunda planta contará con las zonas de Docencia, Conductas Adictivas y en área de Cirugía Menor.