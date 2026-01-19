El Gobierno cambia el modelo de control de la reserva de Tabarca y suprime los guardapescas

Tabarca fue la primera reserva marina de interés pesquero que se creó en España en 1986 y la decisión del Gobierno de poner en marcha un nuevo modelo de vigilancia ha conllevado el despido de los tres guardapescas jurado marítimos que prestaban servicio a diario en la zona protegida para evitar la pesca furtiva, entre otras actividades ilegales. Esto supone para numerosos investigadores un riesgo real de que aumente el furtivismo y se eche a perder el trabajo de protección realizado desde hace casi cuatro décadas en la reserva de Tabarca. Por contra, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) sostienen que habrá un control «más preciso, transparente y rentable, reduciendo costes sin mermar la protección de los ecosistemas».

Los tres guardapescas jurados marítimos que trabajaban en la reserva de Tabarca fueron despedidos el pasado 30 de noviembre al no renovarse el contrato del Gobierno con la empresa de seguridad y desde entonces el servicio lo realizan cuatro trabajadores de Tragsatec -dos patrones y dos marineros- que salen a la isla con el barco de vigilancia, pero no tienen capacidad de levantar actas de sanción a los infractores. El Gobierno ha optado por dejar en manos de los inspectores de Pesca la labor que realizaban hasta ahora los guardapescas, pero esta vigilancia no parece que sea continua y diaria como hasta ahora, ya que durante el pasado diciembre solo desplazaron en tres o cuatro ocasiones, lo que evidencia que la amenaza del furtivismo es real y puede que sea cada vez mayor.

Protesta de más de 250 investigadores

El profesor emérito del Departamento de Ciencias del Mar de la Universidad de Alicante (UA), Alfonso Ramos, es uno de los 257 investigadores que el pasado año enviaron una carta al Gobierno criticando los recortes en el sistema de vigilancia de las reservas marinas y defiende la labor que realizaban los guardapescas. Según Ramos, uno de los impulsores de la puesta en marcha de la zona protegida de Tabarca en 1986, para que funcione una reserva marina es fundamental «un estricto control y vigilancia, tanto en costa como en mar, llevada a cabo por profesionales con experiencia, los guardapescas jurado marítimos».

El barco de la reserva de Tabarca, atracado en Santa Pola. / INFORMACIÓN

Por ello, denuncia que «ante el fuerte recorte del MAPA, un 40% del presupuesto destinado a vigilancia y mantenimiento con el consiguiente despido de guardapescas, la paciente y efectiva labor realizada durante casi 40 años puede dar al traste en pocos días».

Por su parte, desde el MAPA aseguran que las reservas son «una prioridad estratégica» y afirman que han puesto en marcha un nuevo modelo de gestión «con el objetivo de garantizar una vigilancia más eficiente, moderna y adaptada a los nuevos retos tecnológicos y ambientales».

El MAPA insiste en que no se trata de un recorte en la vigilancia, «sino una optimización de recursos derivada del cambio de modelo. El nuevo sistema se apoya en medios propios de la Administración, liderados por los Servicios de Inspección de Pesca Marítima del Estado, y en la incorporación de tecnología avanzada, lo que permite mantener e incluso reforzar la eficacia de la supervisión con un menor coste operativo».

Aseguran desde el ministerio que los inspectores de Pesca realizan «salidas periódicas, inspecciones coordinadas y misiones específicas, garantizando una presencia continua y efectiva en todas las Reservas Marinas».

Sin embargo, la realidad es que la presencia de inspectores de Pesca en Tabarca ha sido mínima desde el despido de los guardapescas, lo que abre claramente la puerta a la actividad ilegal de pescadores furtivos.

Por otro lado, el MAPA habla también de innovaciones tecnológicas en el nuevo modelo de vigilancia, como el seguimiento satelital de toda la flota profesional mayor de 12 metros de eslora, la incorporación progresiva de embarcaciones menores de 12 metros y de la pesca recreativa, la instalación piloto de cámaras inteligentes para prevenir furtivismo y la digitalización de procesos como la notificación de capturas y la geolocalización de embarcaciones.

Frente a ello, el investigador Alfonso Ramos señala que el MAPA parte de un supuesto erróneo, porque no son los pescadores profesionales a los que hay que controlar, ya que la gran mayoría respeta al área marina protegida. «La principal amenaza de las reservas marinas son los pescadores furtivos. Particularmente, los cazadores submarinos que actúan con nocturnidad (poco pueden hacer los drones) y con neumáticas difícilmente localizables (sin detectores de navegación, lanzadas al agua en cualquier punto de la costa)».

Sobrecarga de trabajo

Además, advierte el especialista que los «inspectores de pesca, una de las profesiones más sacrificadas, ya van sobrecargados con los controles en la mar, costa y lonjas de pescado, para que ahora se dediquen, además, a los furtivos».

Por ello, el profesor de la UA indica que las medidas propuestas de vigilancia y control «no son efectivas para estos ‘piratas profesionales’. Solo la presencia de guardapescas en la reserva marina puede actuar como elemento disuasorio y de eficaz control».

Imagen aérea de la isla de Tabarca. / INFORMACIÓN

Si se trata de un problema económico, este experto aboga por abordar «otras fuentes de financiación como la ecotasa, haciendo partícipe a la ciudadanía en la protección marina». Ramos afirma que muchos países, entre ellos Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, aplican dicha ecotasa a sus áreas marinas protegidas para hacer frente a los gastos de vigilancia, mantenimiento y seguimiento científico. «Es necesario ir contemplando dicha posibilidad, creando los cauces adecuados para que revierta en la vigilancia y mantenimiento de estos aún oasis de biodiversidad marina», precisa el profesor de la UA.

Ejemplo de protección

La supresión de los guardapescas en Tabarca y restos de reservas no contenta a los investigadores, que sostienen que es necesario un estricto control y vigilancia diaria para frenar el furtivismo. El investigador Alfonso Ramos afirma que España, con las reservas marinas de interés pesquero, es un referente mundial en la protección del ambiente marino y conservación de los recursos marinos. La filosofía de su plan de ordenación y gestión «se basa en el programa Hombre y Biosfera de la UNESCO, que contempla tres funciones de un área protegida: conservación de las especies y los hábitats marinos; logística, que procure la educación, formación, investigación y vigilancia; y desarrollo sostenible, permitiendo los usos tradicionales a sus habitantes, caso de la pesca artesanal».

Según Ramos, las reservas españolas han servido de ejemplo a numerosas áreas marinas protegidas del Mediterráneo (Italia, Chipre, Argelia, Túnez, Líbano e Israel) y el buque insignia es la isla de Tabarca. El fundamento de su éxito, según el profesor emérito de la UA, ha sido compatibilizar «la protección de hábitats vulnerables (praderas de posidonia, fondos coralígenos y lechos de algas calcáreas) y especies muy explotadas (caso del mero, dentón, dop, cigarra de mar…) con los aspectos socioeconómicos de Tabarca (pesca y turismo)». Todo ello ha sido posible mediante una zonificación del área protegida: la reserva integral (totalmente protegida), zona de amortiguación (pesca artesanal selectiva) y múltiple uso (abierta al turismo). Ello ha permitido la recuperación de las especies explotadas, particularmente mero, dentón y cigarra, y su exportación al exterior de la reserva, donde son capturadas por la pesca profesional y recreativa. Ramos reitera que eso "no sería posible sin un control y vigilancia en la zona protegida, realizada por profesionales".