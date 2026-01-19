Dos nuevas imágenes para la Semana Santa de Alicante: Jesús Consolado y el Cristo de la Sangre se suman al Miércoles Santo

El Miércoles Santo suma dos nuevos atractivos para la Semana Santa de Alicante. La imagen de Jesús Consolado, bajo la advocación del Santísimo Cristo del Consuelo, y la del Cristo de la Sangre se unen este año a la procesión de la Cofradía del Cristo del Divino Amor y Virgen de la Soledad "La Marinera" Coronada del Miércoles Santo.

La imagen de Jesús Consolado fue bendecida esta semana por el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, en una ceremonia religiosa celebrada en el colegio Ángel de la Guarda. Esta iniciativa ha sido posible gracias a la familia Portel-Roadeeal y su vinculación con el Instituto Secular Ignis Ardens, del propio colegio, dirigido por Gloria Pertegal. Así, Jesús Consolado será la imagen que abrirá la comitiva el 1 de abril, seguida del Cristo del Divino Amor, el Cristo de la Sangre y "La Marinera". Curiosamente, en este desfile procesional coincidirán la talla más nueva (Jesús Consolado) y la más antigua de las que procesionan en Alicante (La Marinera).

Por otro lado, el Cristo de la Sangre también hará su debut en la procesión del Miércoles Santo. La imagen, que ya formaba parte del imaginario de la cofradía desde la pandemia, hasta ahora solo había sido procesionada durante un vía crucis. Este año, tras completar los trámites necesarios, el Cristo de la Sangre se unirá oficialmente a la procesión, que será portado por los integrantes de la Asociación de Veteranos Boinas Verdes en Alicante.

Jesús Consolado

La idea inicial de contar con una imagen de Jesús Consolado comenzó a fraguarse coincidiendo con la pandemia. Ya, en 2023, se pudo apreciar la primera maqueta en barro en el taller del imaginero sevillano José María Leal Bernáldez.

Jesús Consolado representa el momento de la escena bíblica del Monte de los Olivos. Es instantes antes de que Jesús fuera prendido cuando recibe el consuelo de un ángel. Es, como ha explicado Leal Bernáldez, "una imagen de oratorio, elegante y seria. Sin ningún elemento que lleve a la distracción, mientras se la observa". El Cristo transmite, para el imaginero, "paz y armonía con el complemento de una profunda mirada, en un momento de la vida de Jesús expresado con una gran carga de emotividad".

La saya del Cristo, con pelo castaño, presenta tonos granates, morados y azules y, en el caso del ángel, cálidos azules y verdes. Sobre la peana sobre la que se asienta el grupo escultórico se aprecia la leyenda "Dios es mi padre. Qué feliz soy" y supone un recuerdo del artista a la fundadora del Instituto Ignis Ardens, Antonia Colado, ya fallecida.

En el interior de la figura de Cristo, y siguiendo una tradición, se introdujo un pergamino en noviembre de 2025 en el que figura esa fecha, una explicación de lo que supone la imagen, una oración y las firmas de la familia mecenas, de la directora de Ignis Ardens, y la del presidente de la cofradía del Cristo del Divino Amor, Julio Forner. Son, como explicó el imaginero en su propio taller, “documentos que vivirán en el corazón de Jesús”.

La ceremonia de bendición de esos documentos la ofició en Sevilla el rector de la Basílica del Santísimo Cristo de la Expiración, conocido popularmente como ‘El Cachorro", Pedro Manuel Ojeda Ríos.

Obras de José María Leal en Alicante

La imagen de Jesús Consolado es la cuarta original de José María Leal Bernáldez, que procesionará en la Semana Santa de Alicante. Le anteceden María Santísima del Mayor Dolor (2015), Nuestra Señora de la Alegría (2016) y el Santísimo Cristo de la Expiración y del Espíritu Santo (2018).