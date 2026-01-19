Una joven de Villena, entre los desaparecidos en el accidente de tren en Adamuz

Una joven de Villena que viajaba en el tren Alvia que cubría el trayecto entre Madrid y Huelva, al que golpeó el Iryo procedente de Málaga tras descarrillar, permanece desaparecida cuando han transcurrido 24 horas desde que se produjo el grave siniestro en la localidad cordobesa de Ademuz.

Se trata de una mujer de entre 30 y 40 años a la que se continúa buscando, de la que no ha transcendido la identidad y que viajaba hacia el sur, donde trabaja.

El tren Alvia accidentado la pasada noche a la altura de Adamuz (Córdoba)

Es la primera alicantina, de la que se tiene constancia, que haya desaparecido en el accidente ferroviario y una de las dos de la Comunidad junto a una valenciana de 85 años, que viajaba en el mismo convoy.

Una mujer de 85 años de València, también desaparecida

Familiares de una valenciana de 85 años de edad buscan, de momento sin éxito, a esta mujer que sería una de las pasajeras del tren Alvia implicado en el siniestro con un Iryo en la localidad cordobesa de Adamuz, muy cerca de la estación de ese municipio, y en el que, hasta ahora, se contabilizan 39 víctimas mortales y 152 heridos, de los cuales cinco están muy graves y 24, graves.