El Liceo Francés defiende la búsqueda de socios para mejorar las instalaciones y fortalecer el proyecto educativo

El Liceo Francés de Alicante ha defendido ante las familias la "búsqueda de socios" para mejorar las instalaciones y fortalecer el proyecto educativo. Lo ha hecho a través de una circular remitida a los padres este lunes, después de que el pasado viernes INFORMACIÓN publicara el procedimiento que ha iniciado la entidad que gestiona el centro educativo privado de Alicante para captar financiación externa.

El colegio trilingüe ha informado de que "en este espíritu de continuidad, responsabilidad y desarrollo sostenible que la Mission Laïque Française (la asociación francesa que gestiona esta y otro centenar de instalaciones educativas en todo el mundo) este se encuentra actualmente inmersa en un proceso de selección de socios, destinado a acompañar al centro en la consolidación y ampliación de esta dinámica de renovación, mejora de las instalaciones y fortalecimiento del proyecto educativo, en beneficio del alumnado, las familias y el personal".

Según el comunicado, la entidad que dirige el Liceo francés ha iniciado "una reflexión estratégica sobre la evolución del modelo de gestión de sus centros en España, decisión validada por sus órganos de gobierno". La dirección del centro educativo ha garantizado, como ya lo ha venido trasladando a través de reuniones a las familias que esta operación "no implica en ningún caso el cierre del Lycée Français International de Alicante". De hecho, el colegio está ya inmerso en la organización de las jornadas de puertas abiertas para las familias que quieran matricular a sus hijos el próximo curso.

En este sentido, ha garantizado que el centro mantiene plenamente su homologación por parte del Ministerio francés de Educación Nacional y continuará como centro asociado a la MLF, "garantizando la continuidad de los programas, de las titulaciones y del reconocimiento oficial de los itinerarios escolares del alumnado. El proyecto educativo, la enseñanza y el acompañamiento de los alumnos se desarrollan sin interrupción alguna".

Situación financiera

Asimismo, el colegio ha confirmado que desde hace dos años se ha llevado a cabo "un trabajo estructurante destinado a sanear y mejorar la situación financiera del establecimiento". Esta mejora, que asegura que fue presentada y compartida en las instancias correspondientes (Comisión de Finanzas creada en 2024), permite, según la circular remitida a las familias "abordar con serenidad la continuidad del desarrollo del liceo, incluida una evolución controlada de las tasas, limitada en torno al IPC, necesaria para sostener los proyectos pedagógicos y las inversiones".

El colegio ha rechazado, por contra, haber recibido subvenciones para su funcionamiento del Estado francés, con la única excepción de las becas concedidas a determinados alumnos franceses. Sí que ha reconocido que el centro estuvo vinculado a la Agencia para la Enseñanza Francesa en el Extranjero (AEFE) mediante un convenio que "establecía un marco pedagógico y estatutario, sin financiación pública directa". Por tanto, la dirección niega que haya habido ninguna retirada de subvenciones que haya podido "fragilizar" el centro.

Respecto a la salida de profesionales del centro en los últimos años, la dirección se ha escudado en que "la evolución observada en el seno de los equipos se inscribe en el funcionamiento habitual de los centros de enseñanza francesa en el extranjero y no reflejan ni una inestabilidad particular ni una falta de compromiso."

El Liceo Francés de Alicante / ALEX DOMINGUEZ

Mejoras

Con todo, en la circular se explica a las familias las mejoras puestas en marcha tras esa "mejora de la situación financiera", entre ellas, la apertura de una sección internacional española en la etapa de educación primaria; el refuerzo significativo de la enseñanza del inglés desde infantil, con un aumento del tiempo de exposición a la lengua y la incorporación de dos auxiliares de conversación en inglés en 4º y 5º de primaria, en secundaria y en bachiller.

La dirección del centro también pone en valor la renovación de infraestructuras realizadas recientemente, como el patio de infantil, los trabajos de ventilación y protección solar en las aulas del ciclo 3 de primaria. Una dinámica, que han asegurado que, continuará con la renovación del patio de primaria y con un trabajo progresivo de mejora de las condiciones de vida de alumnos y del personal en todo el centro, incluyendo un plan escalonado para la implantación de soluciones de refrigeración y una mejor ventilación de las aulas.